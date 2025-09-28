城隍文化總會集資2萬個便當 已送7500份助花蓮

快訊

中央社／ 基隆28日電

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，中華城隍文化總會集資2萬個便當經費，委請花蓮市餐館製作送至災區，近3天已送出7500個便當，後續也將視需求，給予災區必要協助。

根據花蓮縣政府統計，這場災難已造成17人死亡，110人受傷，另有7人失聯，光復鄉市區等多處覆蓋一層厚重黑泥，許多民眾自發組成「鏟子超人」湧入災區協助清理家園，基隆市、新北市、宜蘭縣等縣市也調派人手和機具馳援花蓮。

中華城隍文化總會秘書長郭甡良今天表示，從花蓮城隍廟得知災區亟需便當，立即組成專案小組，因時間緊迫，首波邀台灣省城隍廟、松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、基隆護國城隍廟共同出資，26日起提供災區便當。

郭甡良說，總會委請花蓮市餐館，每天中午和晚間，分別製作1500個、1000個便當，透過7輛小貨車送至光復鄉，由指揮官分配發送，餐館得知後也給予贊助，在食材不變的前提下，每個便當價格從新台幣100元，調降為80元。

郭甡良表示，由於光復鄉市區大塞車，為保持食材新鮮，現正與相關單位討論，改以搭火車方式運送便當，此外，因花蓮當地便當店，很難包下大量便當，徵求花蓮其他地區便當店，盼能全力協助供應，總會明天已排定開會，討論後續供應便當經費，及協助中長期救災事宜。

