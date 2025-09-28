災後恐慌失眠 花蓮安心關懷站服務逾千人次
經歷重大災害或參與救災行動後，可能出現恐慌、失眠、惡夢等狀況，中央及地方政府啟動「安心關懷站」，接住花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災民心靈，截至今天累計服務1502人次。
因應花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害，中央及地方政府於第一時間全面啟動救援及心理支持工作。衛生福利部心理健康司今天透過新聞稿提醒，在經歷重大災害或參與救災行動之後，有些人可能出現焦慮、恐慌、精神不集中、失眠、容易作惡夢或受驚嚇、情感低下或麻木等狀況。
這些都是災難發生後常見的生心理反應，心理健康司鼓勵就近尋求安心關懷站和在地社區心理衛生中心的心理健康服務，或尋求精神醫療和心理機構的專業服務，花蓮縣衛生局已派遣心理專業人員，進駐收容所及瑞穗生命園區，設立安心關懷站，提供關懷訪視、心理支持、安心團體。
安心關懷站服務有關懷訪視、安心團體、衛教宣導，及「心情溫度計」進行心理健康篩檢等，截至今天中午12時，累計服務1502人次，由花蓮縣衛生局及社區心理衛生中心、玉里醫院、台北榮民總醫院玉里分院及花蓮縣臨床心理師公會、諮商心理師公會心理專業人員提供。
除了協助災後心理重建，心理健康司呼籲災民及救災人員掌握「安、靜、能、繫、望」，維持身心安適，避免過度接觸引發不適的資訊，積極從事有助安定心情的活動，提高生活效能，安排作息轉移注意，維持與外界的聯繫，專注於可達成的目標，尋找未來的希望。
