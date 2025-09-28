影／花蓮災區大型廢棄物堆積如山 宜蘭出動救災團隊人車協助清空
宜蘭各鄉鎮市公所組成的救災團隊挺進花蓮，首日在光復鄉大華村進行清運，廢棄家具及床墊等大型廢棄物堆積如山，清潔隊員以抓斗車把堆放在路邊的廢棄物抓起載走，搭配機動性佳的小山貓剷除廢土。宜蘭團隊預計在花蓮援助一星期，後續看需求再行調度。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉街道、民宅遭大量汙泥層層覆蓋，宜蘭縣繼23日指派消防局搶救人員挺進救災，代理縣長林茂盛指示環保局全力協助花蓮災後復原，昨天由環保局動員鄉鎮市公所清潔隊成立救災團隊，共29人、17輛環保清理車輛及機具，挺進花蓮光復救援。
清潔隊員表示，很多住家把大型垃圾清出來堆放路邊，數量相當多，有些廢棄物堆久飄出異味，他們一車車把大型廢棄物載走，同時也有消毒車及掃街車可以配合後續清理工作；小山貓則是搭配運土卡車，把大量淤泥運離災區，讓災民的住家門口乾淨許多。
花蓮縣政府協請宜蘭縣幫忙收容垃圾，宜縣府允諾全力協助，但收取的是一般家戶垃圾，災區垃圾的含泥量太高，無法送進焚化爐燃燒。縣府表示，宜花同為易受颱風侵襲的縣市，宜蘭縣過往也曾發生梅姬颱風造成蘇澳鎮淹大水等重災，能感同身受花蓮災民所承受的困苦，希望幫助花蓮人早日恢復家園。
