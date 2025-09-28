樺加沙颱風帶來雨量，引發花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖於9月23日溢流，造成花蓮光復鄉市區等地嚴重災情。慈濟基金會今天表示，24日當天啟動動員25日起投入光復災區清掃，截至28日為止，包括來自全台慈濟志工參與、網路報名參與清掃及自行前往災區參與慈濟清掃編組的全台民眾超過1萬2千名。

慈濟表示，26日慈濟在光復災區完成包括第二醫療站、行動廚房及各受災打掃熱區設置服務中心，慈濟總務處將包括救難物資、清掃器具等上萬件物資、器具加上慈濟合作共善企業捐贈的物資，透過「北運南送」方式送進光復災區以因應27到29日連續假日大清掃的龐大報名清掃的「鏟子超人」參與期前準備完成後。

27日，連假第一天，總數超過五千人以上的慈濟清掃「鏟子超人」由台鐵一列列載運到光復火車站後，即在慈濟安排有序、分區有據的清掃分工下，27日連假，包括靜思精舍師父、慈濟基金會各級主管、同仁、慈濟各醫院醫護及行政同仁、慈濟教育志業慈濟大學校長師生、慈大附中、臺南慈中、慈濟人文志業、大愛感恩科技、慈濟新加坡、馬來西亞等海外同仁等志業體超過600人及超過五千位報名慈濟清掃的「鏟子超人」圓滿連假第一天的清掃勤務。

教師節連假的第二天(28日)，除報名慈濟清掃的各地民眾加全台各地與會的慈濟志工及自行到光復災區加入慈濟清掃的民眾，共超過6千位投入災區清掃服務。

慈濟基金會指出，29日為教師節連假最後一天，目前也有超過5千位包括全台慈濟志工、網路報名慈濟清掃及個別與會到現場自行加入慈濟清掃行列的民眾，慈濟目前清掃責任區已再擴大，以因應全台參與光復清掃共善的全台民眾圓滿全民共善的光復災區清掃勤務。 慈濟啟動光復災情清掃，已有1萬2千位「鏟子超人」參與。圖／慈濟基金會提供 慈濟啟動光復災情清掃，已有1萬2千位「鏟子超人」參與。圖／慈濟基金會提供

