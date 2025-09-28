協助花蓮光復鄉救災 免費志工接駁車開跑

公路局今天說，即日起於新城、花蓮、吉安、壽豐及玉里站，每日共提供6輛大客車接駁志工，讓志工順利抵達受災點。交通部長陳世凱今天也再次赴花蓮視察。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災。花蓮縣府統計，17人死亡、7人失聯、110人受傷、78人住院，547人收容，仍有341戶停水。

由於不少民眾前往花蓮光復救災，交通部公路局今天發布新聞稿表示，今天啟動「志工服務行，政府來負擔」大客車免費接駁專車計畫，讓志工順利抵達受災點，協助光復地區家園清理。

公路局說，大客車接駁專車皆採免費方式，觀光署花東縱谷國家風景區管理處每日於光復車站，針對有住宿需求志工媒合住宿地點，並確認接駁需求後將資訊提供公路局。

公路局於新城、花蓮、吉安、壽豐及玉里站，每日共提供6輛大客車，闢駛6條服務路線接駁參與救災志工住宿點與鄰近火車站間往返，服務時段為上午7時至10時及下午4時至晚間8時（每小時發車），各火車站點及接駁大客車皆張貼識別圖卡供民眾識別，如有交通接駁需求志工可搭乘使用。

公路局說，已協調花蓮縣遊覽車商業同業公會負責調度人車，並要求接駁專車及駕駛人員每天皆須完成車輛內外部清潔與消毒，以確保人、車皆維持衛生狀態，後續公路局將依實際使用情形、災區重建進度與民眾反映等滾動檢討量能。

另外，交通部長陳世凱今天也再度赴花蓮視察，交通部表示，目前提供受災戶安置的旅宿飯店有74家，評估現況住宿房間數仍有餘裕，對於災民從旅館、民宿往返家園的需求，公路局規劃免費預約計程車接駁（每天上午8時到晚間6時）。

陳世凱表示，交通部觀光署已於光復車站內設置志工住宿諮詢站，協助志工登記意願、統一安排住宿，志工返回花蓮或其他車站後，再由專車接駁至旅宿點。

另外，陳世凱說，台鐵第一時間加強花蓮至光復間的列車運能，加開列車、增停光復站、開放站票、簡化進站流程，並於高峰時段加強人流分流。

交通部表示，馬太鞍溪橋因洪水沖毀，民眾可改道台11線、台11甲線通行，目前公路局已啟動3階段搶修，預計在10月中優先完成涵管便道、而後4個月內完成鋼便橋，以提升通行安全。並在115年底完成單向橋梁可雙向通車，116年完成全部橋梁通車。

