大官視察災區「雨鞋竟然是亮的」 災民批：不如一個志工幫忙鏟泥

影／水利署引流引發引發恐慌！陳義信：不要擠、不要吵 所有人往二樓

攝影中心／ 記者葉信菉／花蓮即時報導
花蓮堰塞湖溢流造成嚴重死傷，今天中午突然傳出潰堤，引發市區恐慌，大量志工避難。記者葉信菉／攝影
花蓮堰塞湖溢流造成嚴重死傷，今天中午突然傳出潰堤，引發市區恐慌，大量志工避難。記者葉信菉／攝影

花蓮堰塞湖溢流造成嚴重死傷，今天中午突然傳出潰堤，引發市區恐慌，大量志工奔跑前往光復國中避難，甚至有民眾邊跑邊大叫：「潰堤了」，原民會副主委陳義信也連忙指揮現場，「請大家不要擠、不要吵，會造成恐慌，所有人前往二樓以上」。經濟部水利署第九河川分署說表示，只是在嘗試在河道引流到其他的地方，目前研判不會造成危險，請勿恐慌。

