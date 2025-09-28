光復災區拖吊遭疑賺災難財 業者分析這些隱形成本「塞6小時才作業」
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水淹沒光復鄉市區釀災，不少車輛因此身陷泥淖或損壞，有災民想找業者來拖吊，卻傳出有人疑賺災難財。有業者直言，淤泥不見得好清，災後塞車與繞遠路、等挖土機清土的時間，都是隱形成本，大嘆這很兩極化。
鄰近鄉鎮的一名拖吊業者說，他認識的新城鄉、花蓮市、吉安鄉的業者都有過去，白天很難作業也進不去，同業都是晚上或凌晨才去。昨天有一個同業從壽豐到光復，白天遇到塞車，花了快6小時才抵達，「這樣作業划得來？」也因一趟路去沒有意義，時間都花在交通上，所以他沒去，而是把接到的案子轉給已在現場的同業解決。
他指出，從花蓮市區到光復，正常收費3500元左右，現在災後的交通時間拉長，還要繞遠從瑞港公路過去光復，不順利的話，少說4小時以上，一來一回又是多久時間？
該名業者直言，拖吊也是專業，收費是依現場考量，到了現場，作業時間可能一下子，但還得考量業者拖吊車過來的塞車時間。但也不是說拉就拉得出來，整輛車都被黏住怎麼拉出來？
他舉例一輛車1噸、加上泥沙2噸，總重量就要3噸，要看土有多深，有時得等怪手先挖出來，一等又是幾個小時，拖吊車才可以把車輛拉出，甚至可能需要特殊作業，整天都耗在那裡，期間等候時間要算誰的？收費5000元、1萬元也是有可能。
該名業者說，現場不只花蓮業者，也有外縣市來的業者。有些人可能真的是要敲竹槓，但花蓮本地業者應該是不至於，他們也不會砸自己的招牌，現場通常是談好價格才會作業。
