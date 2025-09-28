快訊

大官視察災區「雨鞋竟然是亮的」 災民批：不如一個志工幫忙鏟泥

光復災區拖吊遭疑賺災難財 業者分析這些隱形成本「塞6小時才作業」

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
花蓮光復慘重災情，各界連日湧入大量物資、人力幫忙重建家園，災區內還有許多報廢車輛需要拖吊。記者葉信菉／攝影
花蓮光復慘重災情，各界連日湧入大量物資、人力幫忙重建家園，災區內還有許多報廢車輛需要拖吊。記者葉信菉／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水淹沒光復鄉市區釀災，不少車輛因此身陷泥淖或損壞，有災民想找業者來拖吊，卻傳出有人疑賺災難財。有業者直言，淤泥不見得好清，災後塞車與繞遠路、等挖土機清土的時間，都是隱形成本，大嘆這很兩極化。

鄰近鄉鎮的一名拖吊業者說，他認識的新城鄉、花蓮市、吉安鄉的業者都有過去，白天很難作業也進不去，同業都是晚上或凌晨才去。昨天有一個同業從壽豐到光復，白天遇到塞車，花了快6小時才抵達，「這樣作業划得來？」也因一趟路去沒有意義，時間都花在交通上，所以他沒去，而是把接到的案子轉給已在現場的同業解決。

他指出，從花蓮市區到光復，正常收費3500元左右，現在災後的交通時間拉長，還要繞遠從瑞港公路過去光復，不順利的話，少說4小時以上，一來一回又是多久時間？

該名業者直言，拖吊也是專業，收費是依現場考量，到了現場，作業時間可能一下子，但還得考量業者拖吊車過來的塞車時間。但也不是說拉就拉得出來，整輛車都被黏住怎麼拉出來？

他舉例一輛車1噸、加上泥沙2噸，總重量就要3噸，要看土有多深，有時得等怪手先挖出來，一等又是幾個小時，拖吊車才可以把車輛拉出，甚至可能需要特殊作業，整天都耗在那裡，期間等候時間要算誰的？收費5000元、1萬元也是有可能。

該名業者說，現場不只花蓮業者，也有外縣市來的業者。有些人可能真的是要敲竹槓，但花蓮本地業者應該是不至於，他們也不會砸自己的招牌，現場通常是談好價格才會作業。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

大官視察災區災民批雨鞋竟然是亮的 不如一個小志工幫忙鏟泥

台南整合資源助花蓮 盼成災後溫暖力量

花蓮堰塞湖溢流救災持續 北市出動近百人支援勤務

鏟子超人湧災區協助 中醫師分享緩解腰部勞損方法

相關新聞

「我腿受傷！」光復災民小腿感染壞死 災區現場緊急開刀清創

花蓮光復鄉洪災進入第六天，高雄市消防局排除的搜救隊伍持續搜索，今早1名男性受災戶小腿受傷，求助醫療組員，隨隊醫師診斷後，...

卓榮泰花蓮勘災居民「攔轎」要怪手和斗車 數分鐘後願望成真

行政院長卓榮泰今天再赴花蓮光復鄉勘災，中午到光復中學了解下水道與側溝清淤狀況，實地視察時，在地居民在路邊大喊「拜託幫忙一...

賴總統致電顧立雄加派國軍投入花蓮救災 拚中秋節前完成清淤

花蓮風災復原工作持續進行中，賴清德總統今（28日）在臉書表示，感謝來自四面八方的志工朋友前往災區馳援，為了讓災民盡速恢復...

影／花蓮災區大型廢棄物堆積如山 宜蘭出動救災團隊人車協助清空

宜蘭各鄉鎮市公所組成的救災團隊挺進花蓮，首日在光復鄉大華村進行清運，廢棄家具及床墊等大型廢棄物堆積如山，清潔隊員以抓斗車...

慈濟啟動光復災情清掃 已有1萬2千位「鏟子超人」參與

樺加沙颱風帶來雨量，引發花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖於9月23日溢流，造成花蓮光復鄉市區等地嚴重災情。慈濟基金會今天表示，24...

影／水利署引流引發引發恐慌！陳義信：不要擠、不要吵 所有人往二樓

花蓮堰塞湖溢流造成嚴重死傷，今天中午突然傳出潰堤，引發市區恐慌，大量志工奔跑前往光復國中避難，甚至有民眾邊跑邊大叫：「潰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。