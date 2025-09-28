逾2萬「鏟子超人」湧入…500人送3偏遠部落幫忙 軍卡接送、便當供應

花蓮縣光復鄉洪災傷亡慘重引發全國關注，連日來大量「鏟子超人」穿雨鞋、提水桶前進災區，協助受災戶清理家園，昨超過2萬人湧入，缺乏導引與配套，行政院長卓榮泰今視察，要求務必做好引導、任務分配與志工照顧，對於志工住宿需求，請縣府協助，看周邊有沒有民房可以提供暫住。

中央前進協調所統計昨天連假首日逾2萬名志工湧入助災區，今天更多，卓榮泰下午到光復火車站視察，總協調官賴建信說明，已在車站設立志工救災地點分配站，分成三組，優先由國軍專車接送前往偏遠部落，也同步送餐，其次則導引到慈濟及光復國中、光復商工協助災工清運。

負責導引的原民會簡報指出，志工來到光復，先導引領取飲水、口罩、手套等物資，接著掃QR CODE登記，分配任務。昨天調查大馬、大平、阿陶莫部落有需求，今天共調派529名志工、出動12車次軍卡接送，提供便當或乾糧。

卓榮泰做出4點指示，志工到光復務必要精確導引，也要確實做好工作分配，更要求妥善照顧志工，若到偏遠部落，便當和飲水要適時送達，志工要留宿也要媒合安排，讓志工覺得這是大家一起的工作，心是連在一起的。

「我要向全國各地志工表示最高的敬意與感謝」卓揆上午在前進協調所聽取簡報後說，「鏟子超人」讓大家非常動容，也再次強調國家韌性與人民團結的重要性。

卓揆說，目前較麻煩的是志工住宿的問題，因周邊飯店優先提供給安置的災民，要請縣府協助，若周邊鄉鎮或鄰近村落有民房家裡還有空房可住，能不能提供給志工暫住，由政府補充棉被睡袋，否則若志工要住旅館，一來可能很遠，二來也可能和災民發生使用上的重疊。

花蓮縣政府公布24小時的媒合專線0975769035，光復車站志工洽詢專線可撥0972223409、0972223410。慈濟也在車站設立報到處，盼有效發揮志工人力。 行政院長卓榮泰（中）今天到花蓮光復車站關心志工人力調度。記者王燕華／攝影 花蓮光復災情慘重，今天持續有熱心志工湧入，協助災戶清理家園。記者王燕華／攝影 花蓮光復災情慘重，今天持續有熱心志工湧入，協助災戶清理家園。圖／民眾提供

