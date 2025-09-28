50名印尼移工挺進光復 「黑皮志工隊」發揮戰力助重建家園
花蓮縣光復鄉災後復原不停歇，今天有一群50位印尼移工組成的「黑皮志工隊」挺進災區幫忙家戶清淤泥，他們有感於過往受到台灣人的幫助，這次也想盡份心力，決定響應救災行動，趁著休假日趕快來幫忙。
「好人會館」執行長黃榮墩今天在臉書分享，「光復行動」有一支黑皮志工隊，以前大家把志工在太陽下工作，身體曬得黑黑的，稱為穿上黑皮衫。好人會館招募一群休假中的印尼移工組成鏟子志工，今天清晨5點出隊，是一隻長久在花蓮工地工作曬得更黑的黑皮軍。
他說，好人會館長期關懷港口移工、印尼與菲律賓等東南亞學生，提供冬季衣帽、棉被與物資的救濟，以及緊急意外事故的資助與庇護，例如曾透過在台的移工捐錢給印尼地震的災民、捐款協助火災罹難的宜蘭印尼移工後事，漸漸地與移工朋友建立友誼。
黃榮墩表示，這幾天花蓮市、吉安鄉不同工廠的印尼移工看到好人會館的各項緊急動員，相互聯絡也想幫忙，因此決定利用星期天休假到現場幫忙。
熱心人士為此準備鏟子、雨鞋、獨輪車、車票等各項工具，昨天傍晚完成集結，今天凌晨4點30分起床，5點趕赴車站出發。一行50名印尼移工和20名志工抵達後，不只到佛祖街救災，也去幫忙把資源都讓給居民用、自己反而沒志工幫忙的鄰長，協助重建家園。
黃榮墩感謝印尼移工，也請大家給予協助、鼓勵，他們是一群不能吃豬肉的志工，因此最方便只能吃素，「這也會是工作能力超高的志工，不怕苦、能承當，有懂得操作各種機器和設備，請大家務必珍惜。」
黃榮墩說，在台灣，移工要去當志工是沒問題，人家也想幫忙，只是台灣社會的隔閡，往往會讓他們無法融入。所以這次他帶頭做，是因為大家都是社會的一體，我們平時幫助移工，他們也是以勞力來幫助台灣，鄰近的人本都該互相幫忙，不會因為身分而有所限制。
「希望大家可以一起做」，他喊話雇有移工的老闆們不用擔心，移工做志工是沒法律問題。尤其花蓮經濟蕭條，有些業者會雇用移工，但沒生意上門時，可以帶他們來救災，如果各自認養一條街，因為移工的工程能力強，光復災後復原就能比較快完成。
黃榮墩也舉例，今年南部災情，中央在台南設前進指揮所，也因現場缺工、志工難抵達，政府說國營事業的承包商可改變工時、工序，以救災、修繕為優先，其中不少工人都是移工。他建議政府可「移緩濟急」，先調派人力來光復支援。
