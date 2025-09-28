快訊

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

水來了快跑！光復救災「上千人突往高處狂奔」 藍營志工目睹急撤畫面揪心

聽新聞
0:00 / 0:00

泥流型災害恐藏重金屬污染 公衛師提醒飲食守則

中央社／ 台北28日電
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患重創光復鄉，農業部公布最新災損統計，農田埋沒高達392公頃。記者季相儒／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流洪患重創光復鄉，農業部公布最新災損統計，農田埋沒高達392公頃。記者季相儒／攝影

花蓮縣光復鄉堰塞湖災後須落實風險預防，公共衛生師公會提醒，泥流型災害與一般水災不同，恐藏有重金屬污染風險，呼籲民眾不直接喝井水及地下水，別吃受到淤泥覆蓋的農作物。

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重泥流災情。台北市公共衛生師公會近日透過新聞稿提醒，災後重建不僅是硬體設施的修復，更需同時重視公共衛生與環境健康，避免二次災害或長期健康危害。

公共衛生師公會指出，泥流型災害的環境污染風險與一般水災不同，泥流型災害挾帶大量土石與沉積物，可能造成潛在污染。國內外案例經驗為例，921地震後部分土石流沉積物檢測顯示重金屬濃度升高；日本2018年豪雨及土耳其洪水也曾發生洪水後泥沙含重金屬或農業化學物質。

公共衛生師公會認為，雖然無確切證據顯示花蓮災區已有嚴重化學物質或重金屬污染，但台灣山區岩層可能含有砷、鉛、鎘等微量元素，土石崩落後可能隨泥沙沉積於農地或河川，再加上泥流若通過農耕地或是工廠，可能夾帶農藥、肥料殘留與工廠的油料或化學品，則存在潛在污染風險。

公共衛生師公會呼籲，基於台灣地質特性與國際災害經驗，建議應採取風險預防原則，建議環保與農業主管機關，立即進行水質與土壤檢測，確認農地與水源安全，檢測結果出爐前，居民應避免使用受淤泥覆蓋農地種植食物，井水及地下水也應避免直接飲用。

另外，公共衛生師公會提醒，參與清理與重建工作的「鏟子超人」志工、醫護與軍警消防人員，長時間暴露於泥水、粉塵與黴菌環境，需佩戴口罩、防水手套與靴子，並及時更換被污染衣物，若出現發燒、腹瀉、皮膚紅腫或呼吸困難，應立即就醫，避免延誤病情。

同時應該預防過度勞累，公共衛生師公會表示，高強度的搬運與清理工作易造成肌肉骨骼傷害，應安排輪班，避免長時間勞動；協助災區工作者可能面臨壓力或次級創傷反應（secondary trauma），應建立心理支持管道，鼓勵表達情緒並互相支持。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮光復鄉慘遭泥流吞沒宛如戰場 醫師公會全聯會將組義診團前往協助

花蓮堰塞湖溢流救災持續 北市出動近百人支援勤務

堰塞湖每天溢流40到80萬噸 卓榮泰：搜救絕不停止、紅色警戒也不解除

堰塞湖洪災釀17死、7失聯93傷 蓄水量600萬噸…溢流口持續沖刷中

相關新聞

「我腿受傷！」光復災民小腿感染壞死 災區現場緊急開刀清創

花蓮光復鄉洪災進入第六天，高雄市消防局排除的搜救隊伍持續搜索，今早1名男性受災戶小腿受傷，求助醫療組員，隨隊醫師診斷後，...

卓榮泰花蓮勘災居民「攔轎」要怪手和斗車 數分鐘後願望成真

行政院長卓榮泰今天再赴花蓮光復鄉勘災，中午到光復中學了解下水道與側溝清淤狀況，實地視察時，在地居民在路邊大喊「拜託幫忙一...

賴總統致電顧立雄加派國軍投入花蓮救災 拚中秋節前完成清淤

花蓮風災復原工作持續進行中，賴清德總統今（28日）在臉書表示，感謝來自四面八方的志工朋友前往災區馳援，為了讓災民盡速恢復...

泥流型災害恐藏重金屬污染 公衛師提醒飲食守則

花蓮縣光復鄉堰塞湖災後須落實風險預防，公共衛生師公會提醒，泥流型災害與一般水災不同，恐藏有重金屬污染風險，呼籲民眾不直接...

50名印尼移工挺進光復 「黑皮志工隊」發揮戰力助重建家園

花蓮縣光復鄉災後復原不停歇，今天有一群50位印尼移工組成的「黑皮志工隊」挺進災區幫忙家戶清淤泥，他們有感於過往受到台灣人...

光復商工6.22公頃校園遭「泥封」 盼各界支援重型機具

樺加沙颱風風災導致東台灣多所學校受創嚴重，升學輔導平台大學問執行長魏佳卉在臉書上發文指出，位於花蓮縣的國立光復商工遭「泥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。