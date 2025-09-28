泥流型災害恐藏重金屬污染 公衛師提醒飲食守則

花蓮縣光復鄉堰塞湖災後須落實風險預防，公共衛生師公會提醒，泥流型災害與一般水災不同，恐藏有重金屬污染風險，呼籲民眾不直接喝井水及地下水，別吃受到淤泥覆蓋的農作物。

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重泥流災情。台北市公共衛生師公會近日透過新聞稿提醒，災後重建不僅是硬體設施的修復，更需同時重視公共衛生與環境健康，避免二次災害或長期健康危害。

公共衛生師公會指出，泥流型災害的環境污染風險與一般水災不同，泥流型災害挾帶大量土石與沉積物，可能造成潛在污染。國內外案例經驗為例，921地震後部分土石流沉積物檢測顯示重金屬濃度升高；日本2018年豪雨及土耳其洪水也曾發生洪水後泥沙含重金屬或農業化學物質。

公共衛生師公會認為，雖然無確切證據顯示花蓮災區已有嚴重化學物質或重金屬污染，但台灣山區岩層可能含有砷、鉛、鎘等微量元素，土石崩落後可能隨泥沙沉積於農地或河川，再加上泥流若通過農耕地或是工廠，可能夾帶農藥、肥料殘留與工廠的油料或化學品，則存在潛在污染風險。

公共衛生師公會呼籲，基於台灣地質特性與國際災害經驗，建議應採取風險預防原則，建議環保與農業主管機關，立即進行水質與土壤檢測，確認農地與水源安全，檢測結果出爐前，居民應避免使用受淤泥覆蓋農地種植食物，井水及地下水也應避免直接飲用。

另外，公共衛生師公會提醒，參與清理與重建工作的「鏟子超人」志工、醫護與軍警消防人員，長時間暴露於泥水、粉塵與黴菌環境，需佩戴口罩、防水手套與靴子，並及時更換被污染衣物，若出現發燒、腹瀉、皮膚紅腫或呼吸困難，應立即就醫，避免延誤病情。

同時應該預防過度勞累，公共衛生師公會表示，高強度的搬運與清理工作易造成肌肉骨骼傷害，應安排輪班，避免長時間勞動；協助災區工作者可能面臨壓力或次級創傷反應（secondary trauma），應建立心理支持管道，鼓勵表達情緒並互相支持。

