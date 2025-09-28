花蓮光復鄉街道滿是淤泥 大型器械深夜趕工清理

馬太鞍堰塞湖洪患重創光復鄉，街道滿是淤泥，縣府、國軍及大批志工投入救援，清出大量泥沙及垃圾，避免使用大型機械清運造成人員受傷，花蓮縣前進指揮所利用深夜加強清理。

花蓮縣政府今天說明，花蓮光復市區遭洪水泥流襲擊，幾乎有2/3區域陷入泥沙堆中，隨著人力進駐，污泥不斷被清出，截至26日已清出4529公噸污泥、45公噸垃圾，但仍是冰山一角，為使大型器械及貨車有效清運，呼籲用路人配合交通管制、避免駛入市區。

縣府表示，與國軍等各單位合作，24小時皆有清運作業，市區交通管制。為配合日間人流，大型器械清運集中夜間作業。

遭大水沖至街道的廢棄車輛，花蓮縣政府依「災害防救法」，陸續移至大農大富平地森林園區停車場，維持交通順暢。

縣府建議民眾將居家清理的大型傢俱、垃圾及泥沙分開堆放路邊，環保局會安排車輛前往清運，後續再由國軍進場消毒環境。

