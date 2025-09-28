快訊

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

水來了快跑！光復救災「上千人突往高處狂奔」 藍營志工目睹急撤畫面揪心

光復商工6.22公頃校園遭「泥封」 盼各界支援重型機具

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
光復商工校地面積達6.22公頃，大約是整個華山文創園區，如今教學大樓、工業大樓、汽車科實習工廠、地下室、宿舍、操場全遭泥漿覆蓋。圖／截自魏佳卉臉書
光復商工校地面積達6.22公頃，大約是整個華山文創園區，如今教學大樓、工業大樓、汽車科實習工廠、地下室、宿舍、操場全遭泥漿覆蓋。圖／截自魏佳卉臉書

樺加沙颱風風災導致東台灣多所學校受創嚴重，升學輔導平台大學問執行長魏佳卉在臉書上發文指出，位於花蓮縣的國立光復商工遭「泥封」，技職學生無法上課，嚴重影響學習進度，呼籲各界緊急支援重型機具。

魏佳卉指出，光復商工校地面積達6.22公頃，大約是整個華山文創園區，如今教學大樓、工業大樓、汽車科實習工廠、地下室、宿舍、操場全遭泥漿覆蓋，「想像一下，一整座華山文創園區被平均超過30公分、最深有一人高的淤泥徹底覆蓋，這就是花蓮國立光復商工的災情實況！」

魏佳卉表示，目前學校已停課一周，但技職課程無法靠遠距取代，如果實習工廠的泥漿沒有清運完畢，課程就持續停擺，孩子們的學習進度正嚴重受損。現場人員曾說，幾個人挖半小時還清不到一平方公尺，「這個搬運泥巴工程不是開玩笑！」

據了解，現場不是缺人力，而是缺工具，面對30公分至130公分的頑強淤泥，人力與輕型機具完全束手無策。清理這6.22公頃的泥漿體積，需要重型機具進行深度挖掘和搬運，盼各界、企業、重機械業朋友緊急支援挖土機（怪手）、推土機（山貓）、大型載重卡車。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

影／水來了快跑！高雄民代助理今光復救災遇撤離 目擊上千人狂奔高處

一般大學寄存名額公布 私校近三年減9成

堰塞湖洪災釀17死、7失聯93傷 蓄水量600萬噸…溢流口持續沖刷中

竹縣消防隊員花蓮救災涉水逐戶搜尋 成功救出受困犬隻重獲生機

相關新聞

「我腿受傷！」光復災民小腿感染壞死 災區現場緊急開刀清創

花蓮光復鄉洪災進入第六天，高雄市消防局排除的搜救隊伍持續搜索，今早1名男性受災戶小腿受傷，求助醫療組員，隨隊醫師診斷後，...

卓榮泰花蓮勘災居民「攔轎」要怪手和斗車 數分鐘後願望成真

行政院長卓榮泰今天再赴花蓮光復鄉勘災，中午到光復中學了解下水道與側溝清淤狀況，實地視察時，在地居民在路邊大喊「拜託幫忙一...

賴總統致電顧立雄加派國軍投入花蓮救災 拚中秋節前完成清淤

花蓮風災復原工作持續進行中，賴清德總統今（28日）在臉書表示，感謝來自四面八方的志工朋友前往災區馳援，為了讓災民盡速恢復...

泥流型災害恐藏重金屬污染 公衛師提醒飲食守則

花蓮縣光復鄉堰塞湖災後須落實風險預防，公共衛生師公會提醒，泥流型災害與一般水災不同，恐藏有重金屬污染風險，呼籲民眾不直接...

50名印尼移工挺進光復 「黑皮志工隊」發揮戰力助重建家園

花蓮縣光復鄉災後復原不停歇，今天有一群50位印尼移工組成的「黑皮志工隊」挺進災區幫忙家戶清淤泥，他們有感於過往受到台灣人...

光復商工6.22公頃校園遭「泥封」 盼各界支援重型機具

樺加沙颱風風災導致東台灣多所學校受創嚴重，升學輔導平台大學問執行長魏佳卉在臉書上發文指出，位於花蓮縣的國立光復商工遭「泥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。