光復商工6.22公頃校園遭「泥封」 盼各界支援重型機具

樺加沙颱風風災導致東台灣多所學校受創嚴重，升學輔導平台大學問執行長魏佳卉在臉書上發文指出，位於花蓮縣的國立光復商工遭「泥封」，技職學生無法上課，嚴重影響學習進度，呼籲各界緊急支援重型機具。

魏佳卉指出，光復商工校地面積達6.22公頃，大約是整個華山文創園區，如今教學大樓、工業大樓、汽車科實習工廠、地下室、宿舍、操場全遭泥漿覆蓋，「想像一下，一整座華山文創園區被平均超過30公分、最深有一人高的淤泥徹底覆蓋，這就是花蓮國立光復商工的災情實況！」

魏佳卉表示，目前學校已停課一周，但技職課程無法靠遠距取代，如果實習工廠的泥漿沒有清運完畢，課程就持續停擺，孩子們的學習進度正嚴重受損。現場人員曾說，幾個人挖半小時還清不到一平方公尺，「這個搬運泥巴工程不是開玩笑！」

據了解，現場不是缺人力，而是缺工具，面對30公分至130公分的頑強淤泥，人力與輕型機具完全束手無策。清理這6.22公頃的泥漿體積，需要重型機具進行深度挖掘和搬運，盼各界、企業、重機械業朋友緊急支援挖土機（怪手）、推土機（山貓）、大型載重卡車。

