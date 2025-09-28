花蓮光復鄉慘遭泥流吞沒宛如戰場 醫師公會全聯會將組義診團前往協助

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，位於下流的光復鄉慘遭泥流吞沒重創，造成16人死亡、82傷、6人失聯的慘重災情。醫師公會全聯會昨前往光復鄉勘災關懷慰問。全聯會理事長陳相國表示，宛若戰場情景，令人怵目驚心，除捐贈100萬元給予相關醫療院所外，也將儘速協調牙醫師、中醫師、護理師、藥師等公會組成義診團前往災區，而目前最重要的是恢復當地醫療量能。

陳相國說，光復鄉災區受災情形嚴重，當地沒有醫院，但有三間診所、一間衛生所、幾家牙醫師診所，但幾乎都被泥石淹沒，土石高度約60、70公分，甚至是一公尺，恢復經費很難預估，更有間診所遭土石衝入，相關電腦設備、藥物可說是全毀，目前將優先恢復當地診所醫療量能。

目前當地醫療以花蓮慈濟醫院、玉里榮民醫院、國軍花蓮醫院、衛福部花蓮醫院等設立的醫療站為主，運作上也十分順利，但醫療站不是長遠之計，還是應儘速恢復當地醫療量能為主，提供民眾醫療所需。至於，義診團目前希望儘速規畫，協調牙醫師、中醫師、護理師、藥師等公會前往災區。

陳相國指出，由於重災區以市區為主，目前偏鄉也進不去，因此，義診規畫仍以市區為主，且會是短期的、安排場次為主，提供內科、外科等醫療服務，特別是許多災民、志工在清理時，常有外傷、擦傷等需求，一旦當地醫療量能恢復，義診團的需求就不會太高，屆時就可以暫停服務支援。

