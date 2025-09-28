災區報廢車免花高額拖吊費 花蓮縣府設專線電話：不收費直送停車場
花蓮堰塞湖洪水淹沒光復鄉災區，有許多車輛來不及移走被沖毀損壞，災民想找來業者拖吊，竟被索取高額拖吊費。縣府今天表示，為緊急復原災區，依災害防救法將路上毀損車輛移至大農大富平地森林園區停車場，透過縣府免拖吊費用。
大量泥水瞬間湧入光復鄉街道，多輛汽車遭泡水報廢，隨著洪水退去，車輛外觀滿是乾泥，零件受損無法發動，急需拖吊清理。卻有部分災民抱怨，請來拖吊業者協助卻被收取5千元費用，感嘆「災後不僅要自救，還得自掏腰包」。
縣府今天表示，有委託拖吊業者，若災民透過縣府申請，拖吊報廢車不會額外收費，呼籲鄉親直接與縣府聯繫，以免受外地業者趁機收費。
目前約有80輛報廢車輛集中暫置於大農大富停車場，現場宛如「汽車墳場」。縣府指出，將會開設專線電話提供災民撥打，受損車輛將直接拖走，避免影響交通，民眾可聯絡縣府了解自家車輛是否拖走。
縣府表示，目前家戶與街道清淤為救災重點，24小時進行器械移除廢棄車輛、清淤中，配合近日熱心志工大量湧入，大型器械主要作業時間以夜間為主。
