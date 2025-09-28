聽新聞
影／水來了快跑！高雄民代助理今光復救災遇撤離 目擊上千人狂奔高處
許多人利用教師節連假前往花蓮光復鄉當志工，雖然豪雨已經停歇多日，災區今天中午又傳出撤離消息，上千名志工從快步前進到拔腿狂奔，集體撤往高處避難，情勢一度緊張，所幸虛驚一場。高雄6位國民黨志工實際感受居民驚恐，更為災區慘況揪心不已。
國民黨高市黨部發言人張永杰今天凌晨會同5名立委柯志恩及議員邱于軒助理前進災區，協助居民清理家園。抵達後發現，四周圍全是曬乾的泥巴，屋前屋後屋內一大堆，清理不易。
邱于軒的助理劉志凡形容「現場真的很像災難片的劇情畫面」，因為淤泥堆積已有一段時間了，泥巴黏性很強、很難清除，也開始有臭水溝的味道逸散出來。
除淤泥堆滿住家外，今天中午12點多，現場突然有人發出緊急撤離命令，並狂喊「水來了快跑！」現場上千名志工帶著手邊工具，立即往光復國小撤離，後來才知道可能是工程人員挖河道時不慎引入正常河水，才會發出預防性撤離通知。
「當下真的滿緊張的，畢竟過去從沒遇過！」張永杰說，他們6人在光復國小停留約半小時後危機解除，出了學校發現，原本乾燥的地面變濕了，代表真的有溪水流入村莊，因為有前車之鑑，現場人員立刻通知大家撤離，山上天氣不穩定，天空烏雲密布、四周圍塵土飛揚，再加上隨時可能下雨，不謹慎不行。
