快訊

研究曝性格可預測壽命長短！擁有「這特質」的人死亡率低27%

水來了快跑！光復救災「上千人突往高處狂奔」 藍營志工目睹急撤畫面揪心

聽新聞
0:00 / 0:00

影／水來了快跑！高雄民代助理今光復救災遇撤離 目擊上千人狂奔高處

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
花蓮光復洪災現場今天中午又傳出緊急撤離訊息，現場眾多居民及志工全緊急往高處撤離，現場情勢緊張。記者徐白櫻／翻攝
花蓮光復洪災現場今天中午又傳出緊急撤離訊息，現場眾多居民及志工全緊急往高處撤離，現場情勢緊張。記者徐白櫻／翻攝

許多人利用教師節連假前往花蓮光復鄉當志工，雖然豪雨已經停歇多日，災區今天中午又傳出撤離消息，上千名志工從快步前進到拔腿狂奔，集體撤往高處避難，情勢一度緊張，所幸虛驚一場。高雄6位國民黨志工實際感受居民驚恐，更為災區慘況揪心不已。

國民黨高市黨部發言人張永杰今天凌晨會同5名立委柯志恩及議員邱于軒助理前進災區，協助居民清理家園。抵達後發現，四周圍全是曬乾的泥巴，屋前屋後屋內一大堆，清理不易。

邱于軒的助理劉志凡形容「現場真的很像災難片的劇情畫面」，因為淤泥堆積已有一段時間了，泥巴黏性很強、很難清除，也開始有臭水溝的味道逸散出來。

除淤泥堆滿住家外，今天中午12點多，現場突然有人發出緊急撤離命令，並狂喊「水來了快跑！」現場上千名志工帶著手邊工具，立即往光復國小撤離，後來才知道可能是工程人員挖河道時不慎引入正常河水，才會發出預防性撤離通知。

「當下真的滿緊張的，畢竟過去從沒遇過！」張永杰說，他們6人在光復國小停留約半小時後危機解除，出了學校發現，原本乾燥的地面變濕了，代表真的有溪水流入村莊，因為有前車之鑑，現場人員立刻通知大家撤離，山上天氣不穩定，天空烏雲密布、四周圍塵土飛揚，再加上隨時可能下雨，不謹慎不行。

國民黨6位志工今天前往光復鄉協助災民清理家園，滿屋變硬的淤泥，真的不容易清理。圖／議員邱于軒服務處提供
國民黨6位志工今天前往光復鄉協助災民清理家園，滿屋變硬的淤泥，真的不容易清理。圖／議員邱于軒服務處提供
國民黨6位志工今天前往光復鄉協助災民清理家園，他們說，滿屋全是變硬的淤泥，不容易清除。圖／議員邱于軒服務處提供
國民黨6位志工今天前往光復鄉協助災民清理家園，他們說，滿屋全是變硬的淤泥，不容易清除。圖／議員邱于軒服務處提供
國民黨6位志工今天前往光復鄉協助災民清理家園，他們說，滿屋變硬的淤泥，不容易清理。圖／議員邱于軒服務處提供
國民黨6位志工今天前往光復鄉協助災民清理家園，他們說，滿屋變硬的淤泥，不容易清理。圖／議員邱于軒服務處提供
國民黨6位志工今天前往光復鄉協助災民清理家園，他們說，滿屋全是變硬的淤泥，不容易清除。圖／議員邱于軒服務處提供
國民黨6位志工今天前往光復鄉協助災民清理家園，他們說，滿屋全是變硬的淤泥，不容易清除。圖／議員邱于軒服務處提供

堰塞湖 馬太鞍溪 國民黨 花蓮 柯志恩 光復鄉

延伸閱讀

嘻小瓜赴花蓮救災　現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

基隆增派11人、5車輛與機具 馳援花蓮救災

學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：真正的為人師表

中央、地方多頭馬車救災遭砲轟 卓榮泰、傅崐萁和徐榛蔚再同框

相關新聞

「我腿受傷！」光復災民小腿感染壞死 災區現場緊急開刀清創

花蓮光復鄉洪災進入第六天，高雄市消防局排除的搜救隊伍持續搜索，今早1名男性受災戶小腿受傷，求助醫療組員，隨隊醫師診斷後，...

卓榮泰花蓮勘災居民「攔轎」要怪手和斗車 數分鐘後願望成真

行政院長卓榮泰今天再赴花蓮光復鄉勘災，中午到光復中學了解下水道與側溝清淤狀況，實地視察時，在地居民在路邊大喊「拜託幫忙一...

賴總統致電顧立雄加派國軍投入花蓮救災 拚中秋節前完成清淤

花蓮風災復原工作持續進行中，賴清德總統今（28日）在臉書表示，感謝來自四面八方的志工朋友前往災區馳援，為了讓災民盡速恢復...

泥流型災害恐藏重金屬污染 公衛師提醒飲食守則

花蓮縣光復鄉堰塞湖災後須落實風險預防，公共衛生師公會提醒，泥流型災害與一般水災不同，恐藏有重金屬污染風險，呼籲民眾不直接...

50名印尼移工挺進光復 「黑皮志工隊」發揮戰力助重建家園

花蓮縣光復鄉災後復原不停歇，今天有一群50位印尼移工組成的「黑皮志工隊」挺進災區幫忙家戶清淤泥，他們有感於過往受到台灣人...

光復商工6.22公頃校園遭「泥封」 盼各界支援重型機具

樺加沙颱風風災導致東台灣多所學校受創嚴重，升學輔導平台大學問執行長魏佳卉在臉書上發文指出，位於花蓮縣的國立光復商工遭「泥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。