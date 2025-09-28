台南整合資源助花蓮 盼成災後溫暖力量

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，台南市政府啟動跨局處支援行動，出動機具及人員協助當地居民清理環境，並有行動沐浴車及相關物資進駐，盼成為災後溫暖力量。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南市政府工務局於26日動員26名人員，出動山貓、怪手等機具，當天傍晚抵達花蓮；與花蓮縣政府協調後，昨天清晨展開清理作業，支援隊伍分成3組，協助居民清理厚重泥沙，消防局、環保局與社會局等單位資源也相繼投入。

工務局說明，災區因淤泥層層堆積，山貓難以直接處理，工務團隊採取「怪手先挖、山貓再鏟」方式分工合作，昨天已協助21戶災民完成清淤，將持續投入復原作業，期望儘快恢復居民生活秩序。

社會局提供資料指出，26日調度行動沐浴車進駐光復鄉立幼兒園，提供男女分時段使用熱水盥洗服務，每日可服務80至100人，並配發毛巾、牙刷、刮鬍刀、免洗衣褲等清潔用品，並同步運送燕麥片、餅乾、八寶粥等數百箱物資到災區，補充居民生活所需，盼能成為一股陪伴當地民眾的溫暖力量。

黃偉哲強調，台南過去也曾遭遇風災，深知災後最迫切需求，因此責無旁貸伸出援手，並將持續派員支援花蓮，從清淤、物資到衛生服務，全方位協助受災地區，攜手災民共渡難關。

商品推薦