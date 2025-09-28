花蓮堰塞湖溢流救災持續 北市出動近百人支援勤務
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流救災持續，台北市府今天更新，迄今出動消防局、環保局、工務局、捷運公司及社會局共99人，以及消防水箱車、卡車等裝備機具46台或輛，持續投入救災。
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，中央災害應變中心今天最新資料顯示，當地仍維持紅色警戒，未來將比照海嘯警報方式鳴放預警疏散。
台北市政府發布更新統計顯示，迄今已投入支援勤務人員99人，以及出動消防水箱車4台、支援各式勤務車3台、含小型工程車及卡車17台、鏟裝車9台、挖土機5台、吸泥車2輛、沖溝車2輛、小山貓2輛、怪手2輛等共46台或輛。
其中消防局的15人，前往武昌街協助數戶住家清洗，以及執行清淤任務7件。
環保局的21人，前往台9線及中正路一段出勤，並協同新工處共同作業。
捷運局的14人，則協助光復國小修復演藝堂空調設備，徹夜運轉測試確認正常，今天將清洗冷卻水塔並保養；光復國中方面，因戶外機都在校舍1樓，泥沙覆蓋嚴重，待教室、設備清淤後才能測試，目前仍斷水斷電。
工務局的37人，今天主要任務區域為中正路一段（中山路往東），施作目標至忠孝路口。
社會局的12人，則至收容所進行災民的需求調查，並進行獨老、弱勢家庭的需求調查。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言