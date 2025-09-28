花蓮堰塞湖溢流救災持續 北市出動近百人支援勤務

快訊

中央社／ 台北28日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流救災持續，台北市府今天更新，迄今出動消防局、環保局、工務局、捷運公司及社會局共99人，以及消防水箱車、卡車等裝備機具46台或輛，持續投入救災。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，中央災害應變中心今天最新資料顯示，當地仍維持紅色警戒，未來將比照海嘯警報方式鳴放預警疏散。

台北市政府發布更新統計顯示，迄今已投入支援勤務人員99人，以及出動消防水箱車4台、支援各式勤務車3台、含小型工程車及卡車17台、鏟裝車9台、挖土機5台、吸泥車2輛、沖溝車2輛、小山貓2輛、怪手2輛等共46台或輛。

其中消防局的15人，前往武昌街協助數戶住家清洗，以及執行清淤任務7件。

環保局的21人，前往台9線及中正路一段出勤，並協同新工處共同作業。

捷運局的14人，則協助光復國小修復演藝堂空調設備，徹夜運轉測試確認正常，今天將清洗冷卻水塔並保養；光復國中方面，因戶外機都在校舍1樓，泥沙覆蓋嚴重，待教室、設備清淤後才能測試，目前仍斷水斷電。

工務局的37人，今天主要任務區域為中正路一段（中山路往東），施作目標至忠孝路口。

社會局的12人，則至收容所進行災民的需求調查，並進行獨老、弱勢家庭的需求調查。

