助花蓮重建家園 新北環保局出動20輛機具晚上加班工作到近12點

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市環保局派出鏟裝機10輛、卡車10輛，動員27名人力前往花蓮協助災後復原工作。圖／新北市環保局提供
樺加沙颱風造成花蓮縣光復地區嚴重災情，新北市環保局這幾天總計派出為鏟裝機10輛、卡車10輛，動員27名人力前往協助災後復原工作，目前已清理640公噸淤泥、廢棄家具及垃圾，與當地環保局並肩合作，協助加速當地居民恢復乾淨家園。

新北市環保局長程大維表示，颱風天災環境復原刻不容緩，侯友宜市長第一時間也指示各局處全力支援，不分縣市一定要共同合作，新北市與花蓮縣環保局評估現場多為泥濘泥土，並考量民眾逐步開始清理家園會清出受損家具或廢棄物，需要機動性高的鏟裝機及卡車協助快速移除淤泥及廢棄物，派出實用機具及人力提供支援。

環保局表示，因應天災後環境復原工作需求，新北市環保局每年訂定「天然災害重機具租賃開口契約」，這次支援花蓮由蘆洲區清潔隊朱弘光隊長及中和區清潔隊鄭忠豪分隊長親自帶隊與開口合約協力廠商前往，20組機具及人力第一天抵達時，雖已是下午時段，但所有人員立刻上線，從晚間7點加班工作到近深夜12點，支援人員和協力廠商全力以赴一起投入清理作業，能多做一小時就多奉獻一小時。

27日起則依據花蓮縣政府分配範圍，執行武昌街、中山路及敦厚路等路段，主要清理淤泥、巨大家具及廢棄物等，並與不同單位，包含國軍、自發性民眾互相搭配合力清理，如有2位來自台南及高雄的民眾自發性開著怪手到現場，全程與新北支援車輛協力合作，一個挖土一個載運，加速清理速度，心無懸念協助災民復原環境。

程大維表示，新北環保局人員正與當地政府和救災單位緊密合作，日以繼夜地清理，將持續提供資源與協助，直到花蓮的環境恢復穩定，期盼藉由這分力量，讓花蓮加速走出災害陰霾，重建美麗家園。

