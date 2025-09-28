卓榮泰花蓮勘災居民「攔轎」要怪手和斗車 數分鐘後願望成真
行政院長卓榮泰今天再赴花蓮光復鄉勘災，中午到光復中學了解下水道與側溝清淤狀況，實地視察時，在地居民在路邊大喊「拜託幫忙一下」！當場向卓揆陳情，表示沒有推土機、怪手，泥沙挖出來越積越多只會讓路更塞；約5分鐘後，果真有1輛大型怪手到場清理垃圾。
卓榮泰原定中午12時到中山路三段與中學街路口視察下水道狀況，由於該處交通不便，改到不遠處的光復中學，不過由於「潰堤誤傳」風波，加上市區道路已然壅塞的不成樣子，卓揆此行約延後1小時才開始。
卓榮泰、行政院秘書長張惇涵、花蓮縣副縣長顏新章、立委沈伯洋、陳瑩等人下午1時許抵達光復中學，聽取內政部國土管理署副署長於望聖報告光復鄉下水道狀況；於表示，目前有部分幹線淤積嚴重，涵管完全被淤泥蓋住，建議道路復原後優先處理。
卓榮泰指示，由縣府協調廠商優先調集清溝車，顏新章應允。卓隨後步行穿過光復中學，前往中山路與中學街路口現場視察。
走到半途，中山路上的民眾突然大喊「幫忙一下」、「拜託」，當地居民蔡先生表示，災害發生到現在都第幾天了，還是等不到大型機具，現在屋內的垃圾、淤泥清出，都堆在路邊，已經讓道路變得非常狹窄，交通管制「都在擋自己人」，只要有山貓、斗車把廢棄物運走，交通就可以恢復。
卓榮泰聆聽居民訴求，當下並未回應。行政院人員稍後向蔡先生等人詳細了解訴求，表示已經有調集機具，蔡不滿說「但現在就是沒有人來」；行政院人員答應會馬上調機具前來協助，縣府人員也在旁了解需求，約5分鐘不到，真的就有一輛大型怪手登場，居民激動大喊「謝謝！」「謝謝中央！」
