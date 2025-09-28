基隆增派11人、5車輛與機具 馳援花蓮救災
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情，基隆市政府媒合民間廠商，今天凌晨增派3輛舉斗車及貨車，載運鏟土機、小型怪手各1台，及11名人員前往花蓮協助復原工作。
市府25日出動第1梯次13輛各式車輛、機具及25名人員，馳援花蓮救災，直到25日深夜11時許抵達現場，26日上午接獲分派任務，投入富田一街清淤作業。
市府今天透過新聞稿表示，過去2天，工務處及環保局清理富田一街約1公里路面，清運的淤泥與廢棄物逾90公噸，環保局同步投入垃圾清運、環境復原等工作，穩定災區生活環境。
救災隊領隊何沛紳指出，此路段因水退後遺留大面積泥濘，泥土乾化後變得格外堅硬，清理難度大增，若僅靠人工，幾乎無法處理，必須仰賴小山貓等機具反覆挖掘，才能逐步推進。
現場基隆市府指揮官、工務處土木工程科長張佑竹表示，富田一街雖已完成一半的搶災，但後半段災情更加嚴重且複雜，將持續投入人力及延長救災時間，並與花蓮縣府保持密切聯繫，協同完成救災及後續復原工作。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言