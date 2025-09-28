影／台南特搜隊前往花蓮米棧大橋及月眉大橋搜尋途中 發現走失老奶奶

花蓮光復鄉洪災救援進入第6天，搜救人員持續搜索7名失聯者，因擔心有民眾被捲入河床沖往下游，台南市搜救隊自今上午配合精英及飛達救援團體，前往米棧大橋及月眉大橋間河段徒步搜尋；在前往月眉橋途中，先發現疑似走失的吳姓老婦，協助將她送到轄區派出所。

台南特搜隊今天上午前往月眉橋執行空拍勤務時，在193縣道遇到十分年長的吳姓老婦獨自走路，經詢問她要去那邊，老婦回答要去前面聚落、要去柚子園、很久沒有來這個地方；搜救人員研判吳奶奶疑似走失，協助送往花蓮縣警鳳林分局大富派出所。

員警表示，吳奶奶有走失紀錄，特搜隊將她交轄區員警處理，再前往月眉橋執行空拍勤務；消防署副署長簡萬瑤說，洪災至今累計死亡17人、失聯7人，受傷93人，今天利用無人機，分成5個區域空拍搜尋，包括箭瑛大橋、中興大橋、米棧大橋及月眉大橋到出海口。

