「我腿受傷！」光復災民小腿感染壞死 災區現場緊急開刀清創

花蓮光復鄉洪災進入第六天，高雄市消防局排除的搜救隊伍持續搜索，今早1名男性受災戶小腿受傷，求助醫療組員，隨隊醫師診斷後，發現患部已經感染壞死，隨隊醫護比照戰場救護，直接在現場開刀清創，成功移除壞死組織，後續以抗生素投藥治療，此例凸顯災區環境凶險。

高雄市消防局24日共派出45人前往光復鄉投入搜救，隊伍除消防隊員外，高雄榮總、高醫另派出護理師陳璿元、護理師張品元、醫師郭良維隨隊協助。

「我右小腿受傷了！」今天上午搜救工作持續，突然有名年約57歲的男性受災戶求救，醫護組檢傷發現他傷口已有感染跡象、嚴重潰爛，並伴隨腐肉及局部組織壞死，恐有併發蜂窩性組織炎的風險。

為避免感染進一步擴散，醫師郭良維及護理師陳璿仁及張品元立即針對傷口局部麻醉，隨後頂著艷陽、高溫在災區開刀、清創、消毒及治療手術，成功移除壞死組織，手術過程順利，醫療組並向病患及家屬做完整的傷口照護衛教，同時開立口服抗生素與止痛藥。

消防局表示，今任務重點仍鎖定光復鄉佛祖街的政旺砂石場，全力搜索該地點一名女性失聯者。根據家屬提供的關鍵資訊，失聯者最後的電話通聯位置及手機定位均落在砂石場範圍內，該區域已被列為首要搜索目標。

由於該處已遭大量土石掩埋，現場搜救人員正採取複合式策略，運用多部怪手進行開挖，同時由消防人員在周邊地區進行徒步搜索，並搭配空拍機搜索可能跡象，搜救任務仍在執行中。 高雄市消防局搜救隊伍的醫療組員，今天在災區現場緊急開刀幫男災民清創感染傷口。記者張議晨／翻攝

