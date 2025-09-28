花蓮光復砂石場1人失聯 高市消防全力搜救

高雄市消防局特種搜救隊馳援花蓮救災，截至目前已成功協助5人及4隻犬隻脫困。今天任務重點鎖定在位於佛祖街的政旺砂石場，全力搜索1名女性失聯者。

高雄市消防局統計，截至目前，搜救隊伍總體進度已完成31案件，成果包括協助5人及4隻犬隻脫困，醫療處置24人，並利用無人機執行了8架次空拍作業。

高雄市消防局新聞稿指出，今天的任務重點鎖定在位於光復鄉佛祖街的政旺砂石場，全力搜索1名女性失聯者。根據家屬提供的關鍵資訊，失聯者最後的電話通聯位置及手機定位均落在砂石場範圍內。

由於該處已遭大量土石掩埋，現場搜救人員正採取複合式策略，包括運用多部怪手開挖，同時由消防人員在周邊地區進行徒步搜索，並搭配空拍機搜索可能跡象。搜救任務仍在執行中。

除了搜救任務，高雄市消防局特種搜救隊所設置的現場醫療組，今天也成功處理1名災民的緊急傷勢。

1名57歲男性災民今天上午9時許因右小腿不慎受傷至醫療組求助。經醫療組醫師郭良維檢查評估後，發現傷口已有感染跡象、嚴重潰爛，並伴隨腐肉及局部組織壞死，恐有併發蜂窩性組織炎的風險。

為避免感染進一步擴散，醫療組醫師及護理師立即針對傷口進行局部麻醉、開刀、清創、消毒及治療手術，成功移除壞死組織，手術過程順利。

