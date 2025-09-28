快訊

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

總統致電顧立雄增派國軍 希望中秋節前完成清淤

中央社／ 台北28日電

總統賴清德今天說，為了讓災民盡速恢復正常生活，他早上致電國防部長顧立雄，下令增派國軍兵力投入災後復原工作。目前已陸續投入近2500餘員兵力支援；預計30日會由概略相同的兵力，換班投入，希望能讓光復鄉災區在中秋節前，完成清淤工作。

賴總統今天透過臉書發文表示，這幾天，來自四面八方的志工朋友，前往災區馳援，他要在此致上謝意，更希望大家能以確保自身健康安全為前提，再投入災區復原工作，也請遵循相關調配，讓每一位志工的熱情，發揮最有效戰力。

他說，為了讓災民盡速恢復正常生活，他早上致電國防部長顧立雄，下令增派國軍兵力投入災後復原工作。目前已有第二、三、四、五作戰區等50個部隊，陸續投入近2500餘員兵力支援；預計30日會由概略相同的兵力，換班投入，希望能讓光復鄉災區在中秋節前，完成清淤工作；也可以讓辛苦的官兵弟兄，適當休息調節，再回到保護國家的崗位上。

賴總統表示，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災後復原進度，行政院目前規劃行政院前進協調所在每日上午10時、下午5時統一對外發布訊息，其中包括：傷亡統計、壩體現況、救災進度、物資現況、其他事項等。除了讓民眾確實掌握災區復原狀況以外，也希望能加速各項災區復原協調工作。

他說，另外，協調慈濟協助媒合街區的志工調度，中央則協助調度志工到阿陶莫、大平、大馬3個部落協助復原。粗估3個部落每天需要共500名志工，由軍方接駁、送餐，原民會派員在現場協助協調分工。

賴總統說，針對志工住宿，如需要媒合當地住宿，由交通部在光復車站收取意願及媒合，待志工返回花蓮車站，由巴士接駁至住宿點。同時，交通部已加開列車、增停光復站、全面開放站票、延駛服務、簡化進站流程等作為，協助志工解決疏運問題。

賴總統表示，再一次感謝所有支援災區復原工作的每一位志工、行政團隊與國軍兄弟姐妹，這一刻全國人民的心是緊緊連結在一起，正因為團結一致，他相信一定能夠盡速度過這次難關，「讓我們一起努力，繼續加油，花蓮加油！台灣加油！」

堰塞湖 馬太鞍溪 國軍 顧立雄 賴清德

延伸閱讀

傳川普擱置對台軍援 顧立雄：台美交流仍按節點進行

參觀航太國防展 顧立雄：特別預算項目仍在規劃中

FT：顧立雄6月訪華府遭取消後 台美國防官員上周在阿拉斯加秘密會談

美參院軍委會訪國防部 顧立雄：盼美方更關注台灣安全

相關新聞

「我腿受傷！」光復災民小腿感染壞死 災區現場緊急開刀清創

花蓮光復鄉洪災進入第六天，高雄市消防局排除的搜救隊伍持續搜索，今早1名男性受災戶小腿受傷，求助醫療組員，隨隊醫師診斷後，...

卓榮泰花蓮勘災居民「攔轎」要怪手和斗車 數分鐘後願望成真

行政院長卓榮泰今天再赴花蓮光復鄉勘災，中午到光復中學了解下水道與側溝清淤狀況，實地視察時，在地居民在路邊大喊「拜託幫忙一...

賴總統致電顧立雄加派國軍投入花蓮救災 拚中秋節前完成清淤

花蓮風災復原工作持續進行中，賴清德總統今（28日）在臉書表示，感謝來自四面八方的志工朋友前往災區馳援，為了讓災民盡速恢復...

光復災區傳潰堤...海巡署開警報器示警！大量車輛撤離逃命 卻是虛驚

花蓮堰塞湖溢流造成嚴重死傷，今天中午突然傳出潰堤，引發市區恐慌，大量志工避難，撤離車輛紛紛開走，塞在佛祖街上。經濟部水利...

助花蓮重建家園 新北環保局出動20輛機具晚上加班工作到近12點

樺加沙颱風造成花蓮縣光復地區嚴重災情，新北市環保局這幾天總計派出為鏟裝機10輛、卡車10輛，動員27名人力前往協助災後復...

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮 衛福部「火力全開」心理支持服務

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，中央第一時間啟動醫療應變，也重視災後居民的心理支持與情緒照顧。颱風樺加沙重創花蓮，衛福部於9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。