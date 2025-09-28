快訊

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

南市馳援花蓮協助災後復原 完成21戶清淤、沐浴車給溫暖

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府投入花蓮光復鄉救災，提供沐浴車讓民眾洗澡。圖／南市府提供
台南市政府投入花蓮光復鄉救災，提供沐浴車讓民眾洗澡。圖／南市府提供

馬太鞍溪堰塞湖潰壩，造成花蓮光復鄉受災嚴重，台南市政府第一時間即啟動跨局處支援行動，消防、環保、工務與社會局相繼投入，不僅協助清理環境，更帶來民生物資與行動沐浴車，目前已完成21戶清淤，盼能協助災區民眾早日重建家園。

黃偉哲市長說，台南市政府工務局於26日動員26名人員，出動山貓5台、怪手3台，傍晚抵達花蓮秀林鄉，翌日清晨即展開復原工作。在與花蓮縣政府協調後，支援隊伍分成3組，分別前往中正路、合平街與林森路協助居民清理厚重泥沙。因淤泥層層堆積，山貓難以直接處理，工務團隊採取「怪手先挖、山貓再鏟」的方式清理。目前已協助21災戶民完成清淤，工務局表示將持續奮戰，投入更多復原作業，期望盡快恢復居民生活秩序。

社會局也調度行動沐浴車進駐光復鄉立幼兒園，提供男女分時段使用的熱水盥洗服務，每日可服務80至100人，並配發毛巾、牙刷、刮鬍刀、免洗衣褲等清潔用品。抵達當晚已有16位災民使用，災民說，「好多天沒洗熱水澡了，今天終於覺得輕鬆了」。另，社會局也同步運送燕麥片、餅乾、八寶粥等數百箱物資到災區，補充居民生活所需，注入溫暖力量，期盼能讓災民在復原的過程中不孤單。

黃偉哲強調，台南過去也曾遭遇風災，深知災後最迫切的需求，因此責無旁貸伸出援手。未來將持續派員支援花蓮，從清淤、物資到衛生服務，全方位協助受災地區，攜手災民共渡難關。除了物資與人力支援，更希望透過行動沐浴車與細緻的照顧，讓災民在艱難時刻感受到被關懷與陪伴。

堰塞湖 馬太鞍溪 台南 災民

延伸閱讀

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

傳出屍臭味…花蓮特搜隊進駐佛祖街336巷 怪手開挖泥沙掩埋民宅

馬太鞍堰塞湖災情將納丹娜絲特別條例 花蓮全縣皆列災區

影／宜蘭暖男載機具衝花蓮災區1小時清1戶 居民歡呼：終於看到地板

相關新聞

「我腿受傷！」光復災民小腿感染壞死 災區現場緊急開刀清創

花蓮光復鄉洪災進入第六天，高雄市消防局排除的搜救隊伍持續搜索，今早1名男性受災戶小腿受傷，求助醫療組員，隨隊醫師診斷後，...

卓榮泰花蓮勘災居民「攔轎」要怪手和斗車 數分鐘後願望成真

行政院長卓榮泰今天再赴花蓮光復鄉勘災，中午到光復中學了解下水道與側溝清淤狀況，實地視察時，在地居民在路邊大喊「拜託幫忙一...

賴總統致電顧立雄加派國軍投入花蓮救災 拚中秋節前完成清淤

花蓮風災復原工作持續進行中，賴清德總統今（28日）在臉書表示，感謝來自四面八方的志工朋友前往災區馳援，為了讓災民盡速恢復...

光復災區傳潰堤...海巡署開警報器示警！大量車輛撤離逃命 卻是虛驚

花蓮堰塞湖溢流造成嚴重死傷，今天中午突然傳出潰堤，引發市區恐慌，大量志工避難，撤離車輛紛紛開走，塞在佛祖街上。經濟部水利...

助花蓮重建家園 新北環保局出動20輛機具晚上加班工作到近12點

樺加沙颱風造成花蓮縣光復地區嚴重災情，新北市環保局這幾天總計派出為鏟裝機10輛、卡車10輛，動員27名人力前往協助災後復...

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮 衛福部「火力全開」心理支持服務

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，中央第一時間啟動醫療應變，也重視災後居民的心理支持與情緒照顧。颱風樺加沙重創花蓮，衛福部於9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。