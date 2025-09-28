南市馳援花蓮協助災後復原 完成21戶清淤、沐浴車給溫暖

馬太鞍溪堰塞湖潰壩，造成花蓮光復鄉受災嚴重，台南市政府第一時間即啟動跨局處支援行動，消防、環保、工務與社會局相繼投入，不僅協助清理環境，更帶來民生物資與行動沐浴車，目前已完成21戶清淤，盼能協助災區民眾早日重建家園。

黃偉哲市長說，台南市政府工務局於26日動員26名人員，出動山貓5台、怪手3台，傍晚抵達花蓮秀林鄉，翌日清晨即展開復原工作。在與花蓮縣政府協調後，支援隊伍分成3組，分別前往中正路、合平街與林森路協助居民清理厚重泥沙。因淤泥層層堆積，山貓難以直接處理，工務團隊採取「怪手先挖、山貓再鏟」的方式清理。目前已協助21災戶民完成清淤，工務局表示將持續奮戰，投入更多復原作業，期望盡快恢復居民生活秩序。

社會局也調度行動沐浴車進駐光復鄉立幼兒園，提供男女分時段使用的熱水盥洗服務，每日可服務80至100人，並配發毛巾、牙刷、刮鬍刀、免洗衣褲等清潔用品。抵達當晚已有16位災民使用，災民說，「好多天沒洗熱水澡了，今天終於覺得輕鬆了」。另，社會局也同步運送燕麥片、餅乾、八寶粥等數百箱物資到災區，補充居民生活所需，注入溫暖力量，期盼能讓災民在復原的過程中不孤單。

黃偉哲強調，台南過去也曾遭遇風災，深知災後最迫切的需求，因此責無旁貸伸出援手。未來將持續派員支援花蓮，從清淤、物資到衛生服務，全方位協助受災地區，攜手災民共渡難關。除了物資與人力支援，更希望透過行動沐浴車與細緻的照顧，讓災民在艱難時刻感受到被關懷與陪伴。

