光復災區傳潰堤...海巡署開警報器示警！大量車輛撤離逃命 卻是虛驚

花蓮堰塞湖溢流造成嚴重死傷，今天中午突然傳出潰堤，引發市區恐慌，大量志工避難，撤離車輛紛紛開走，塞在佛祖街上。經濟部水利署第九河川分署說表示，只是在嘗試在河道引流到其他的地方，目前研判不會造成危險，請勿恐慌。

今天光復鄉救援行動持續進行，中午傳出潰堤，海巡署車輛開警報器示警，佛祖街許多志工趕緊開車逃難，救災機具與轎車全部都塞在街上，還有人一聽到之後，手上的東西先拋下，全部的人衝到屋頂避難。有志工用廣播器叫大家快點撤離，交管人員還叫大家往橋上跑。

花蓮縣政府趕緊說明，第九河川分署於花蓮縣政府前進指揮所指出，工程單位嘗試在河道引流到其他的地方，但水流太大改變，目前研判不會造成危險，請勿恐慌。 花蓮堰塞湖溢流造成嚴重死傷，今天中午突然傳出潰堤，引發市區恐慌，大量志工避難，撤離車輛紛紛開走。記者王思慧／攝影 花蓮堰塞湖溢流造成嚴重死傷，今天中午突然傳出潰堤，引發市區恐慌，大量志工避難，撤離車輛紛紛開走。記者王思慧／攝影

