馬太鞍溪堰塞湖致災 清除淤泥量已逾萬噸 增晚間垃圾清理時段

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，重創光復鄉。圖／聯合報系資料照片
馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，重創光復鄉。圖／聯合報系資料照片

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情。根據環境部統計，目前累積清除淤泥量約1萬267噸，為了災區民眾需要，今起擴增動廁所至150座，也將增加17:00至23:00的垃圾清理時段。

截至今天上午9時，馬太鞍溪堰塞湖災情造成17人死亡、7人失聯、93人受傷。環境部長彭啓明日前預估，光復鄉災區的住宅區、農地等全部汙泥與垃圾總量會超過1萬噸，期待未來1到2周可清除完畢。

環境部統計，本次救災動員人力2319人次，進駐機具353台、清除淤泥1萬267公噸，清除垃圾 1994 公噸。除日前增設流動廁所31座，預計今將擴增至150座。

環環境部環境管理署副署長劉瑞祥表示，昨天投入148輛大型機具救災，今天會再投入151輛，目前累積清除淤泥量約1萬267噸，今天也會持續把流動廁所增加至150座。

環境部補充，受災區7個村排出集中點會加強清運，南區未受災7個村則維持正常清運。而為加速清理作業，將增加17:00至23:00的垃圾清理時段。

