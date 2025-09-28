「比昨天好但還是很亂」花蓮洪災第六天…鏟子超人擠爆車站

花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，現場指揮調度仍成問題，中央在火車站設立志工分配站，效果有限。志工表示，已經比昨天好，至少有人指示可以去哪裡幫忙，儘管實際上大家還是「走一步算一步」。

上午10時許的光復車站被鏟子超人擠爆，出站人潮源源不斷，出站口就是中央前進協調所成立的志工分配站，但人實在太多，分配站人員能做的主要是發放口罩等物資，並告知詢問志工「哪條路比較須要幫忙」。

車站外也有慈濟等團體，舉著「網路報名」的牌子，不過人數太多，難以清點是否真的是報名志工，只能一批批帶走；花蓮縣府也有派員在車站引導，人手吃力，盡量把部分志工帶到想對應區域。

市區道路遍布鏟子超人，每個人都在尋找落腳處。從台北來的陳先生一行人今天剛到，他認為各單位已經努力引導，「沒辦法，人太多了」，志工們主要還是自己觀察哪邊有需要，比如屋內已經有機具，他們就會離開，居民也會告訴志工哪裡比較嚴重。

同樣來自台北的吳先生今天已經是第二天支援，「比昨天好很多了」，他指出，昨日真的幾乎無人指引，志工像無頭蒼蠅一樣，今天雖亂，至少有人告知可以去哪；他也認為網路報名作用不大，到了現場還是先往外走再說，須要幫忙的地方很多，總能派得上用場。

有志工分享說，最重要的是自己蒐集正確資訊、最佳的互助方式，在混亂中照顧好自己、不批評只專注在「一起完成」。 花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，分配站人員引導志工。記者陳敬丰／攝影 花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，光復中學現場仍待清理。記者陳敬丰／攝影 花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，光復車站擠滿志工。記者陳敬丰／攝影 花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，中央設置的志工分配站，主要功能是發放物資和指路。記者陳敬丰／攝影 花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，漫步街上。記者陳敬丰／攝影

