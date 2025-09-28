快訊

促進健康還有助抗癌 研究曝高強度間歇運動減緩癌細胞生長

男星赴花蓮救災…現場驚傳「水又來了」 志工緊急撤離畫面曝光

「比昨天好但還是很亂」花蓮洪災第六天…鏟子超人擠爆車站

聯合報／ 記者陳敬丰／花蓮即時報導
花蓮光復鄉洪災第六日，上午仍持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，現場指揮調度仍成問題志工說，目前還是自行尋找須要幫助的處所。記者陳敬丰／攝影
花蓮光復鄉洪災第六日，上午仍持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，現場指揮調度仍成問題志工說，目前還是自行尋找須要幫助的處所。記者陳敬丰／攝影

花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，現場指揮調度仍成問題，中央在火車站設立志工分配站，效果有限。志工表示，已經比昨天好，至少有人指示可以去哪裡幫忙，儘管實際上大家還是「走一步算一步」。

上午10時許的光復車站被鏟子超人擠爆，出站人潮源源不斷，出站口就是中央前進協調所成立的志工分配站，但人實在太多，分配站人員能做的主要是發放口罩等物資，並告知詢問志工「哪條路比較須要幫忙」。

車站外也有慈濟等團體，舉著「網路報名」的牌子，不過人數太多，難以清點是否真的是報名志工，只能一批批帶走；花蓮縣府也有派員在車站引導，人手吃力，盡量把部分志工帶到想對應區域。

市區道路遍布鏟子超人，每個人都在尋找落腳處。從台北來的陳先生一行人今天剛到，他認為各單位已經努力引導，「沒辦法，人太多了」，志工們主要還是自己觀察哪邊有需要，比如屋內已經有機具，他們就會離開，居民也會告訴志工哪裡比較嚴重。

同樣來自台北的吳先生今天已經是第二天支援，「比昨天好很多了」，他指出，昨日真的幾乎無人指引，志工像無頭蒼蠅一樣，今天雖亂，至少有人告知可以去哪；他也認為網路報名作用不大，到了現場還是先往外走再說，須要幫忙的地方很多，總能派得上用場。

有志工分享說，最重要的是自己蒐集正確資訊、最佳的互助方式，在混亂中照顧好自己、不批評只專注在「一起完成」。

花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，分配站人員引導志工。記者陳敬丰／攝影
花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，分配站人員引導志工。記者陳敬丰／攝影
花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，光復中學現場仍待清理。記者陳敬丰／攝影
花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，光復中學現場仍待清理。記者陳敬丰／攝影
花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，光復車站擠滿志工。記者陳敬丰／攝影
花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，光復車站擠滿志工。記者陳敬丰／攝影
花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，中央設置的志工分配站，主要功能是發放物資和指路。記者陳敬丰／攝影
花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，中央設置的志工分配站，主要功能是發放物資和指路。記者陳敬丰／攝影
花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，漫步街上。記者陳敬丰／攝影
花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，漫步街上。記者陳敬丰／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人 光復鄉 志工

延伸閱讀

傳出屍臭味…花蓮特搜隊進駐佛祖街336巷 怪手開挖泥沙掩埋民宅

馬太鞍堰塞湖災情將納丹娜絲特別條例 花蓮全縣皆列災區

堰塞湖洪災釀17死、7失聯93傷 蓄水量600萬噸…溢流口持續沖刷中

台鐵今6大疏運措施力挺鏟子超人 加開8列次、開放站票及簡化進站流程

相關新聞

「我腿受傷！」光復災民小腿感染壞死 災區現場緊急開刀清創

花蓮光復鄉洪災進入第六天，高雄市消防局排除的搜救隊伍持續搜索，今早1名男性受災戶小腿受傷，求助醫療組員，隨隊醫師診斷後，...

卓榮泰花蓮勘災居民「攔轎」要怪手和斗車 數分鐘後願望成真

行政院長卓榮泰今天再赴花蓮光復鄉勘災，中午到光復中學了解下水道與側溝清淤狀況，實地視察時，在地居民在路邊大喊「拜託幫忙一...

賴總統致電顧立雄加派國軍投入花蓮救災 拚中秋節前完成清淤

花蓮風災復原工作持續進行中，賴清德總統今（28日）在臉書表示，感謝來自四面八方的志工朋友前往災區馳援，為了讓災民盡速恢復...

光復災區傳潰堤...海巡署開警報器示警！大量車輛撤離逃命 卻是虛驚

花蓮堰塞湖溢流造成嚴重死傷，今天中午突然傳出潰堤，引發市區恐慌，大量志工避難，撤離車輛紛紛開走，塞在佛祖街上。經濟部水利...

助花蓮重建家園 新北環保局出動20輛機具晚上加班工作到近12點

樺加沙颱風造成花蓮縣光復地區嚴重災情，新北市環保局這幾天總計派出為鏟裝機10輛、卡車10輛，動員27名人力前往協助災後復...

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮 衛福部「火力全開」心理支持服務

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，中央第一時間啟動醫療應變，也重視災後居民的心理支持與情緒照顧。颱風樺加沙重創花蓮，衛福部於9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。