影／小沂乾姑丈公漂離40公里遠 台南搜救隊今米棧大橋河床再搜尋

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市搜救隊今上午配合精英及飛達救援團體，前往米棧大橋及月眉大橋間河段徒步搜尋失聯者。記者袁志豪／翻攝
台南市搜救隊今上午配合精英及飛達救援團體，前往米棧大橋及月眉大橋間河段徒步搜尋失聯者。記者袁志豪／翻攝

花蓮光復鄉洪災救援進入第6天，搜救人員持續搜索7名失聯者，除了重災區佛祖街，因擔心有民眾被捲入河床沖往下游，也沿馬太鞍溪以無人機空拍搜尋；台南市搜救隊自25日起前進救災，今上午配合精英及飛達救援團體，前往米棧大橋及月眉大橋間河段徒步搜尋失聯者。

昨天在相隔40公里遠的壽豐鄉米棧大橋河床發現罹難者，是6歲女童「小沂」乾姑丈公、72歲的王姓老翁；消防署副署長簡萬瑤說，洪災至今累計死亡17人、失聯7人，受傷93人，今天利用無人機，分成5個區域空拍搜尋，包括箭瑛大橋、中興大橋、米棧大橋及月眉大橋到出海口。

台南市搜救隊今上午配合精英及飛達救援團體，前往米棧大橋及月眉大橋間河段徒步搜尋失聯者。記者袁志豪／翻攝
台南市搜救隊今上午配合精英及飛達救援團體，前往米棧大橋及月眉大橋間河段徒步搜尋失聯者。記者袁志豪／翻攝
台南市搜救隊今上午配合精英及飛達救援團體，前往米棧大橋及月眉大橋間河段徒步搜尋失聯者。記者袁志豪／翻攝
台南市搜救隊今上午配合精英及飛達救援團體，前往米棧大橋及月眉大橋間河段徒步搜尋失聯者。記者袁志豪／翻攝

堰塞湖 馬太鞍溪 死亡

