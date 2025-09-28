花蓮光復重災17人罹難 卓榮泰今宣布慰問金從80萬加至100萬元

花蓮縣光復鄉災情慘重，已累計17死，搜救人員持續找尋多名失聯者。行政院長卓榮泰今上午視察光復鄉前進協調所，宣布每位罹難者慰問金從80萬元加到100萬元，以表示最高、最起碼的敬意，傷者則有25萬元；房屋被汙泥入侵，每戶10萬元慰助金。

卓榮泰表示，很不幸的看到，現在還是有17位罹難者。中央已經來籌措，以及賑災基金會一併有80萬元慰問金給這些罹難者，每位罹難者會再加到100萬元，希望表示對他們最高、最起碼的敬意，縣府有慰問機制也可以加上來。傷患部分，依受傷程度不等，會給25萬元慰問金給重傷朋友。

卓榮泰說，另外房子被汙泥入侵，雖然以前只有淹水的，地方5000元、中央加2萬元等，但他認為這次情況非比尋常，不是跟以前情況可以比擬，所以中央也研究慰助金方式，中央會對所有被水淹過、汙泥入侵的房屋，每戶加給10萬元慰助金，希望能夠讓他們在清理打掃家園時，可以有一些起碼的協助。

