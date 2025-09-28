傳出屍臭味…花蓮特搜隊進駐佛祖街336巷 怪手開挖泥沙掩埋民宅
花蓮光復鄉洪災救援第6天，目前還有7名失聯者，搜救人員挺進佛祖街336巷救援，並針對佛祖街46巷重複確認，部分義消前進砂石場方向搜救，因風向關係，現場有時會聞到屍臭味，正擴大搜救中。
花蓮縣消防局表示，今天針對馬太鞍橋至花蓮溪出海口，分6個工作場地，由台中市等6個隊伍與特戰人員，執行岸際搜索及空中偵察任務。消防局及新北市救援人員針對佛祖街46巷進行重複磪認；消防局及高雄市救援人員搭配重型機具進入佛祖街336巷3間民宅搜救。
由於昨天在溪床發現罹難者遺體，花蓮特搜隊、花蓮和平義消分隊上午先往馬太鞍溪床搜尋，過溪床往砂石場前進，現場有時會聞到屍臭味，持續擴大搜救。
消防局表示，目前花蓮特搜組已到達佛祖街336巷3號位置，但未見到房屋，疑似被土石泥沙埋住，目前重機具怪手已到達，準備開挖看下方是否有建築物。
