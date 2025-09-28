影／宜蘭暖男載機具衝花蓮災區1小時清1戶 居民歡呼：終於看到地板

看到「鏟子超人」湧入花蓮災區清淤泥，宜蘭暖男蘇宏明與妻子深受感動，號召租用小怪手及小山貓，與友人昨天直衝花蓮救災。由於小型機具可以開進住家，快速清運省人力，光是昨天下午就清了7戶，今天目標至少25戶，災民終於看到「地板重見天日」，忍不住含淚歡呼。

蘇宏明從事活動行銷企畫，經常全省到處跑，前天老婆看電視說：「花蓮真的好可憐，大家都好有愛心，好辛苦，用鏟子一鏟一鏟挖土…如果有小怪手小山貓，應該會快很多。」其實，蘇宏明工作忙完疲憊還沒恢復，聽老婆一番話，突然覺得「也許我能做點什麼」，於是展開花蓮救災行動。

他說，很幸運聯絡很多朋友跟廠商，租用100公分寬的小怪手、80公分小山貓，小機具適合住宅騎樓凊泥巴、寬度可進民宅的門室內住家協助清泥，同時也租借到兩輛貨車、兩位願意同行的小怪手山貓司機。

昨天出發前往光復鄉193線塞爆，改走海線台11，繞一大圈到達災區，放眼望去「天啊，汙泥淹了半個屋子高，人站上去都可以頂到天花板」。無助的住戶說，他們挖了三天，才只有清出一個小洞。

蘇宏明與清運團隊平均1小時清1戶，昨天一個下午就清了7戶，把一條街道搞定；今天一早趁著部落居民及其他救災都還沒動起來，巷道空空好進場施工，能多做一點是一點。

上午7時針對中華路及光復國中周圍展開清運，又增援一台小怪手，總共二台怪手、一台山貓，三輛車及七個人，今天目標要清理25戶，希望可以更多。

住戶感動告訴蘇宏明，「你機器鏟一下，遠勝過我們十幾個人鏟很多下」，甚至有住戶開心歡呼「地板重見天日」，終於「可以看到地板了」。不過，蘇宏明在過程中也強調，他們是「搶險搶災」，請家中年輕人要一起配合動手清，不能眼看著大家幫他們做。

年邁災民含淚感謝，蘇宏明喊「加油」，他說「這不是一場完美的行動，而是一場真心的行動」，如果願意和他們並肩，哪怕只是一點點資訊或一份力量，都能讓前方的路多一點光，感謝協助救援光復行列的川湯春天、群祥建設、浦田建設、日興怪手、玖鴻鷹架、青川設計、宜峰石材、菁英獅子會。 宜蘭暖男蘇宏明租用最小的怪手及山貓挺進花蓮重災區，開進住家幫忙清運汙泥雜物，平均1小時可以清1戶，昨天下午一口氣就清了7戶，今天目標25戶，災民忍不住開心歡呼「可以看到地板了」。圖／救災團隊提供 宜蘭暖男蘇宏明租用最小的怪手及山貓挺進花蓮重災區，開進住家幫忙清運汙泥雜物，平均1小時可以清1戶，昨天下午一口氣就清了7戶，今天目標25戶，災民忍不住開心歡呼「可以看到地板了」。圖／救災團隊提供 宜蘭暖男蘇宏明租用最小的怪手及山貓挺進花蓮重災區，開進住家幫忙清運汙泥雜物，平均1小時可以清1戶，昨天下午一口氣就清了7戶，今天目標25戶，災民忍不住開心歡呼「可以看到地板了」。圖／救災團隊提供 宜蘭暖男蘇宏明租用最小的怪手及山貓挺進花蓮重災區，開進住家幫忙清運汙泥雜物，平均1小時可以清1戶，昨天下午一口氣就清了7戶，今天目標25戶，災民忍不住開心歡呼「可以看到地板了」。圖／救災團隊提供

商品推薦