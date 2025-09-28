快訊

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

師資告急／全台代理師缺千人 明星高中不看證也招嘸人

孫德榮夢見于朦朧訴「死亡真相」直言：他死得淒慘無助

影／宜蘭暖男載機具衝花蓮災區1小時清1戶 居民歡呼：終於看到地板

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭暖男蘇宏明租用最小的怪手及山貓挺進花蓮重災區，開進住家幫忙清運汙泥雜物，平均1小時可以清1戶，昨天下午一口氣就清了7戶，今天目標25戶，災民忍不住開心歡呼「可以看到地板了」。圖／救災團隊提供
宜蘭暖男蘇宏明租用最小的怪手及山貓挺進花蓮重災區，開進住家幫忙清運汙泥雜物，平均1小時可以清1戶，昨天下午一口氣就清了7戶，今天目標25戶，災民忍不住開心歡呼「可以看到地板了」。圖／救災團隊提供

看到「鏟子超人」湧入花蓮災區清淤泥，宜蘭暖男蘇宏明與妻子深受感動，號召租用小怪手及小山貓，與友人昨天直衝花蓮救災。由於小型機具可以開進住家，快速清運省人力，光是昨天下午就清了7戶，今天目標至少25戶，災民終於看到「地板重見天日」，忍不住含淚歡呼。

蘇宏明從事活動行銷企畫，經常全省到處跑，前天老婆看電視說：「花蓮真的好可憐，大家都好有愛心，好辛苦，用鏟子一鏟一鏟挖土…如果有小怪手小山貓，應該會快很多。」其實，蘇宏明工作忙完疲憊還沒恢復，聽老婆一番話，突然覺得「也許我能做點什麼」，於是展開花蓮救災行動。

他說，很幸運聯絡很多朋友跟廠商，租用100公分寬的小怪手、80公分小山貓，小機具適合住宅騎樓凊泥巴、寬度可進民宅的門室內住家協助清泥，同時也租借到兩輛貨車、兩位願意同行的小怪手山貓司機。

昨天出發前往光復鄉193線塞爆，改走海線台11，繞一大圈到達災區，放眼望去「天啊，汙泥淹了半個屋子高，人站上去都可以頂到天花板」。無助的住戶說，他們挖了三天，才只有清出一個小洞。

蘇宏明與清運團隊平均1小時清1戶，昨天一個下午就清了7戶，把一條街道搞定；今天一早趁著部落居民及其他救災都還沒動起來，巷道空空好進場施工，能多做一點是一點。

上午7時針對中華路及光復國中周圍展開清運，又增援一台小怪手，總共二台怪手、一台山貓，三輛車及七個人，今天目標要清理25戶，希望可以更多。

住戶感動告訴蘇宏明，「你機器鏟一下，遠勝過我們十幾個人鏟很多下」，甚至有住戶開心歡呼「地板重見天日」，終於「可以看到地板了」。不過，蘇宏明在過程中也強調，他們是「搶險搶災」，請家中年輕人要一起配合動手清，不能眼看著大家幫他們做。

年邁災民含淚感謝，蘇宏明喊「加油」，他說「這不是一場完美的行動，而是一場真心的行動」，如果願意和他們並肩，哪怕只是一點點資訊或一份力量，都能讓前方的路多一點光，感謝協助救援光復行列的川湯春天、群祥建設、浦田建設、日興怪手、玖鴻鷹架、青川設計、宜峰石材、菁英獅子會。

宜蘭暖男蘇宏明租用最小的怪手及山貓挺進花蓮重災區，開進住家幫忙清運汙泥雜物，平均1小時可以清1戶，昨天下午一口氣就清了7戶，今天目標25戶，災民忍不住開心歡呼「可以看到地板了」。圖／救災團隊提供
宜蘭暖男蘇宏明租用最小的怪手及山貓挺進花蓮重災區，開進住家幫忙清運汙泥雜物，平均1小時可以清1戶，昨天下午一口氣就清了7戶，今天目標25戶，災民忍不住開心歡呼「可以看到地板了」。圖／救災團隊提供
宜蘭暖男蘇宏明租用最小的怪手及山貓挺進花蓮重災區，開進住家幫忙清運汙泥雜物，平均1小時可以清1戶，昨天下午一口氣就清了7戶，今天目標25戶，災民忍不住開心歡呼「可以看到地板了」。圖／救災團隊提供
宜蘭暖男蘇宏明租用最小的怪手及山貓挺進花蓮重災區，開進住家幫忙清運汙泥雜物，平均1小時可以清1戶，昨天下午一口氣就清了7戶，今天目標25戶，災民忍不住開心歡呼「可以看到地板了」。圖／救災團隊提供
宜蘭暖男蘇宏明租用最小的怪手及山貓挺進花蓮重災區，開進住家幫忙清運汙泥雜物，平均1小時可以清1戶，昨天下午一口氣就清了7戶，今天目標25戶，災民忍不住開心歡呼「可以看到地板了」。圖／救災團隊提供
宜蘭暖男蘇宏明租用最小的怪手及山貓挺進花蓮重災區，開進住家幫忙清運汙泥雜物，平均1小時可以清1戶，昨天下午一口氣就清了7戶，今天目標25戶，災民忍不住開心歡呼「可以看到地板了」。圖／救災團隊提供
宜蘭暖男蘇宏明租用最小的怪手及山貓挺進花蓮重災區，開進住家幫忙清運汙泥雜物，平均1小時可以清1戶，昨天下午一口氣就清了7戶，今天目標25戶，災民忍不住開心歡呼「可以看到地板了」。圖／救災團隊提供
宜蘭暖男蘇宏明租用最小的怪手及山貓挺進花蓮重災區，開進住家幫忙清運汙泥雜物，平均1小時可以清1戶，昨天下午一口氣就清了7戶，今天目標25戶，災民忍不住開心歡呼「可以看到地板了」。圖／救災團隊提供

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人 災民

延伸閱讀

花蓮災區交通大亂 居民揭「緊急需求」：志工有車就能幫

除了協助光復鄉清運 江和樹：下一件應該幫花蓮促進觀光

熱心衝災區發災難財？光復災民拿現金付拖吊費嘆：自救要自費

花蓮洪災台中特搜隊救出21人 盧秀燕：再支援掃街車、山貓、怪手

相關新聞

花蓮光復重災17人罹難 卓榮泰今宣布慰問金從80萬加至100萬元

花蓮縣光復鄉災情慘重，已累計17死，搜救人員持續找尋多名失聯者。行政院長卓榮泰今上午視察光復鄉前進協調所，宣布每位罹難者...

影／小沂乾姑丈公漂離40公里遠 台南搜救隊今米棧大橋河床再搜尋

花蓮光復鄉洪災救援進入第6天，搜救人員持續搜索7名失聯者，除了重災區佛祖街，因擔心有民眾被捲入河床沖往下游，也沿馬太鞍溪...

傳出屍臭味…花蓮特搜隊進駐佛祖街336巷 怪手開挖泥沙掩埋民宅

花蓮光復鄉洪災救援第6天，目前還有7名失聯者，搜救人員挺進佛祖街336巷救援，並針對佛祖街46巷重複確認，部分義消前進砂...

影／宜蘭暖男載機具衝花蓮災區1小時清1戶 居民歡呼：終於看到地板

看到「鏟子超人」湧入花蓮災區清淤泥，宜蘭暖男蘇宏明與妻子深受感動，號召租用小怪手及小山貓，與友人昨天直衝花蓮救災。由於小...

影／助花蓮救災日以繼夜 國軍工兵部隊攜帶照明燈車夜中搶修

「樺加沙颱風」重創花蓮光復鄉，國軍第5作戰區今天持續投入災後復原，為確保行動不中斷，採取「夜間作業、日間休整」方式執行，...

影／台中特搜馳援花蓮…昨27人2犬返台中車站 市民夾道鼓掌迎接

台中市消防局特搜人員在24日深夜馳援花蓮救災，已完成24件救援任務，昨晚27名消防人員、2隻搜救犬先行返回台中，一行人在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。