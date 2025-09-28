影／助花蓮救災日以繼夜 國軍工兵部隊攜帶照明燈車夜中搶修

「樺加沙颱風」重創花蓮光復鄉，國軍第5作戰區今天持續投入災後復原，為確保行動不中斷，採取「夜間作業、日間休整」方式執行，支援各式機具，工兵部隊攜帶照明燈車，可在黑夜中提供光源，協助任務持續推進，加速復原速度。

第5作戰區表示，雖然夜間作業條件較為不易，但官兵始終堅守崗位，以專業行動展現守護家園的決心。 國軍第5作戰區今天持續投入花蓮災後復原，支援各式機具，工兵部隊也攜帶照明燈車，可在黑夜中提供光源，協助任務持續推進。圖／軍方提共

