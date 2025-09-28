快訊

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

師資告急／全台代理師缺千人 明星高中不看證也招嘸人

孫德榮夢見于朦朧訴「死亡真相」直言：他死得淒慘無助

影／助花蓮救災日以繼夜 國軍工兵部隊攜帶照明燈車夜中搶修

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國軍第5作戰區今天持續投入花蓮災後復原，支援各式機具，工兵部隊也攜帶照明燈車，可在黑夜中提供光源，協助任務持續推進。圖／軍方提共
國軍第5作戰區今天持續投入花蓮災後復原，支援各式機具，工兵部隊也攜帶照明燈車，可在黑夜中提供光源，協助任務持續推進。圖／軍方提共

「樺加沙颱風」重創花蓮光復鄉，國軍第5作戰區今天持續投入災後復原，為確保行動不中斷，採取「夜間作業、日間休整」方式執行，支援各式機具，工兵部隊攜帶照明燈車，可在黑夜中提供光源，協助任務持續推進，加速復原速度。

第5作戰區表示，雖然夜間作業條件較為不易，但官兵始終堅守崗位，以專業行動展現守護家園的決心。

國軍第5作戰區今天持續投入花蓮災後復原，支援各式機具，工兵部隊也攜帶照明燈車，可在黑夜中提供光源，協助任務持續推進。圖／軍方提共
國軍第5作戰區今天持續投入花蓮災後復原，支援各式機具，工兵部隊也攜帶照明燈車，可在黑夜中提供光源，協助任務持續推進。圖／軍方提共

堰塞湖 馬太鞍溪 國軍

延伸閱讀

中央、地方多頭馬車救災遭砲轟 卓榮泰、徐榛蔚終於再度同框

台鐵今6大疏運措施力挺鏟子超人 加開8列次、開放站票及簡化進站流程

高中生光復鄉救災 背起行動不便長者讓眾人感動：台灣的驕傲

除了協助光復鄉清運 江和樹：下一件應該幫花蓮促進觀光

相關新聞

「比昨天好但還是很亂」花蓮洪災第六天…鏟子超人擠爆車站

花蓮光復鄉洪災第六日，上午持續湧入大批「鏟子超人」協助救災，現場指揮調度仍成問題，中央在火車站設立志工分配站，效果有限。...

花蓮光復重災17人罹難 卓榮泰今宣布慰問金從80萬加至100萬元

花蓮縣光復鄉災情慘重，已累計17死，搜救人員持續找尋多名失聯者。行政院長卓榮泰今上午視察光復鄉前進協調所，宣布每位罹難者...

影／小沂乾姑丈公漂離40公里遠 台南搜救隊今米棧大橋河床再搜尋

花蓮光復鄉洪災救援進入第6天，搜救人員持續搜索7名失聯者，除了重災區佛祖街，因擔心有民眾被捲入河床沖往下游，也沿馬太鞍溪...

傳出屍臭味…花蓮特搜隊進駐佛祖街336巷 怪手開挖泥沙掩埋民宅

花蓮光復鄉洪災救援第6天，目前還有7名失聯者，搜救人員挺進佛祖街336巷救援，並針對佛祖街46巷重複確認，部分義消前進砂...

影／宜蘭暖男載機具衝花蓮災區1小時清1戶 居民歡呼：終於看到地板

看到「鏟子超人」湧入花蓮災區清淤泥，宜蘭暖男蘇宏明與妻子深受感動，號召租用小怪手及小山貓，與友人昨天直衝花蓮救災。由於小...

影／助花蓮救災日以繼夜 國軍工兵部隊攜帶照明燈車夜中搶修

「樺加沙颱風」重創花蓮光復鄉，國軍第5作戰區今天持續投入災後復原，為確保行動不中斷，採取「夜間作業、日間休整」方式執行，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。