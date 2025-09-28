影／台中特搜馳援花蓮…昨27人2犬返台中車站 市民夾道鼓掌迎接

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市消防局特搜人員、搜救犬支援花蓮救災，昨天部分人員返回台中車站，民眾熱情鼓掌迎接，感謝消防員付出。圖／台中市消防局提供
台中市消防局特搜人員在24日深夜馳援花蓮救災，已完成24件救援任務，昨晚27名消防人員、2隻搜救犬先行返回台中，一行人在台中車站獲得民眾夾道鼓掌迎接，消防局長孫福佑到場，為辛苦隊員致贈加菜金，感謝隊員及其家人的理解與付出。

台中市消防局表示，花蓮災情由市長盧秀燕指示前往災區支援，第一梯次出動36名人力（35名消防人員與1名醫療指導醫師）、2隻搜救犬、13輛各式消防車、3架無人機等裝備，24日深夜抵達花蓮後，即展開救援任務。

消防局表示，截至昨晚為止，已執行24件救援任務，搜尋324戶，成功接觸28名民眾，救出或協助撤離22人（含3名遇難者），也為6名留守居民提供物資，通報警方與家屬等後續程序。

消防局指出，目前第一梯次的27名消防員、2隻搜救犬先回台中，另有9名人員持續留守花蓮支援。

台中消防局長孫福佑說，花蓮災情期間，台中市消防局的隊員與全國救災團隊合作，爭取救援時間、守護生命，感謝所有隊員背後家人的理解與付出，成就守護城市最堅強的力量。

台中市消防局特搜人員、搜救犬支援花蓮救災，昨天部分人員返回台中車站，局長孫福佑到場迎接，致贈加菜金。圖／台中市消防局提供
台中市消防局特搜人員、搜救犬支援花蓮救災，昨天部分人員返回台中車站，民眾熱情鼓掌迎接，感謝消防員付出。圖／台中市消防局提供
