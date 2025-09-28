勘查馬太鞍溪堰塞湖釀光復鄉災損 醫師公會全聯會率先捐贈100萬元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，位於下流的光復鄉慘遭泥流吞沒重創，造成16人死亡、82傷、6人失聯的慘重災情。醫師公會全聯會昨前往光復鄉勘災關懷慰問。全聯會理事長陳相國說，災區後續的復原與重建仍需社會各界資源挹注與全體國人持續關注，全聯會率先捐贈100萬元拋磚引玉，呼籲各縣市醫師公會、各醫療相關協會及學會，踴躍捐款至衛生福利部「0923災害募款專案」專戶，以展現台灣最美的人性光輝與同胞大愛。

陳相國說，天災事變發生時，救人第一，醫療最急，此次現場勘災看到泥流造成嚴重的損害，宛若戰場情景，令人怵目驚心，但同時也見識到許多無名英雄從全國各地，自動自發前往災害現場協助清理淤泥，令人感動的高尚人道情懷。

花蓮慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院及北榮玉里分院於災後第一時間即全力投入醫療救助，皆在當地成立臨時醫療救護站，提供災民醫療需求。陳相國說，各家醫院醫護人員展現人溺己溺的醫者仁心令人感佩，為表達敬意，每家醫院頒贈10萬元慰問金以感謝醫護人員的辛勞付出。

而設立於光復鄉重災區的柏仁診所、葉日昇診所、林梓欽診所及光復鄉衛生所因泥流灌入診間，診療服務頓時陷入停擺，醫療服務量能受到重大影響。陳相國深表遺憾與不捨，感同身受的同時也關心幾位醫師們現階段面臨的醫療作業困境，並詢問最急切的醫療復原需求。

陳相國衷心期盼3家診所及衛生所能儘速完成淤泥清理，恢復正常醫療服務；全聯會捐贈每家診所5萬元慰問金，以聊表醫師公會對於受災同道關懷心意，同時將捐贈5萬元等額的電腦設備，協助光復鄉衛生所儘速回復正常醫療服務，以照護當地居民日常醫療所需。

此次陳相國心繫當地民眾及醫療院所受災情形，9月27日由林忠劭主任秘書陪同前往光復鄉勘災關懷慰問。花蓮縣醫師公會周朝雄理事長雖身在美國，仍特別商請理事黃啟嘉理事、總幹事吳采勳及瑞穗鄉衛生所主任吳大志陪同訪視。 醫師公會全聯會理事長陳相國前往光復鄉勘災關懷慰問，並率先捐贈100萬元拋磚引玉，呼籲各縣市醫師公會、各醫療相關協會及學會，踴躍捐款至衛生福利部「0923災害募款專案」專戶，以展現台灣最美的人性光輝與同胞大愛。圖／醫師公會全聯會提供

