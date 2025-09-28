台鐵今6大疏運措施力挺鏟子超人 加開8列次、開放站票及簡化進站流程

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發前往協助清淤。台鐵公司今表示，為因應光復鄉救災需求，今將加開8列次且所有南北向列車增停光復站，方便旅客及救災人員進出，並全面開放站票及簡化進站流程，同時規畫高峰疏運，加強動線分流。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，大量泥水湧入光復鄉造成嚴重衝擊，為協助光復鄉，全台各地救援隊及物資陸續抵達花蓮，近日甚至有大批志工及熱心民眾主動攜帶鏟子搭乘台鐵列車前往災區，因此被稱為「鏟子超人」。

台鐵公司今表示，因應花蓮縣光復鄉救災需求，將持續以特別加強列車疏運服務，透過加開、增停及延駛等方式，確保救災超人與物資運輸順利進行，而今天也宣布加開列車、增停光復站、全面開放站票、延駛服務、簡化進站流程、高峰疏運規畫等6大優化疏運措施。

台鐵公司指出，今天將加開DMU柴油客車12輛4列、自強號PP2列、區間車2列，共計8列次；所有上、下行列車增停光復站，方便旅客及救災人員進出，共計增停15列次；起、訖站於花蓮至台東段間各站之新自強號全面開放站票，以容納更多需求。

此外，4124次區間車由花蓮延長行駛至光復站（往返各1列次），並沿途停靠吉安、志學、壽豐、鳳林及萬榮等站；光復站閘門全開，並提供進站乘車證明單，簡化購票及進站程序，縮短旅客排隊時間；在上午7至10時，以及下午3時30分至晚間7時30分高峰時段，加強旅客動線分流及安全防護。

台鐵公司強調，將持續配合中央及地方政府救災單位需求，機動調整列車服務，期能在災後關鍵時刻發揮最大運輸效益，協助救災工作順利推進。

