403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」
花蓮縣光復鄉搜救行動持續進行中，重災區佛祖街昨天有不少搜救人員加入行列，包含花蓮縣新秀義消，其中2位太魯閣族隊員都是去年0403地震受災戶，這次光復災情慘重，他們挺身幫忙，「花蓮人還是要幫花蓮人。」
新秀義消第3班小隊長江小勇2019年加入義消行列，只要有任務，上山下海都會去搜救，地點遍及砂卡礑、大同大禮、崇德等地。「我在一個明隧道，差5秒就被死神帶走」，江小勇是去年0403地震的受災戶，尤其家住在花蓮市的馥邑京華社區，也因待拆沒得住，目前是拿政府補助在外租房，「我很慘，家到現在還沒有拆。」
太魯閣族的江小勇說，自己也是受災戶，看到原住民同胞阿美族人有難，一定要挺身幫忙，缺什麼都協助給資源，相信下次他有難，大家也會幫助他。
同樣是太魯閣族、0403地震受災戶的新秀分隊義消白聖新說，加入義消已經3年，平時會協助錐麓古道和大同大禮等地山難、各種災害救援，這次看到光復現況真的很慘，「都是同鄉就來幫忙，整個花蓮都是一起，花蓮人還是要幫花蓮人。」
白聖新昨天上午與新秀義消在佛祖街開挖民宅找尋小沂乾姑丈，他直呼「這救災比0403地震還要難」，泥巴很黏，沒有器具不好挖，挖了很久也沒挖到多少，也還沒挖到平房底部，甚至整個人還會被卡住，得要隊友幫忙拉上來。江小勇也說，泥沼太深，要用挖土機比較好挖，人力挖不出來。
