光復鄉鏟子超人救災 他分享經驗提醒泥變硬…再來缺水電材料
樺加沙環流造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮光復鄉災情嚴重，教師連假全國各地「鏟子超人」湧入災區當志工，也投入救災的作者林立青今一早在臉書提醒，切割及挖掘小隊先行可加速進度，接下來的救災，泥會越來越硬，再來就是缺水電料。
繼前一天救災檢討後，林立青今天在臉書貼文說，記取昨天教訓後，今天早上六點就集合完畢，在學校內分派各式任務，校長的期待是可以將學校周邊山貓等無法進來的區域先初步整理，包含把廢棄物搬出教室，把垃圾集中，把漂流尖木鐵架都分解，不要造成後面的困擾，也把廚房都清理出來
同時他們的專業建議是搶修加壓馬達，更換損壞的，試著檢查電盤，如果可以至少拉出臨時電，這樣就能夠加速恢復速度，照這個樣子，下周多數家戶恢復水電後，就可以準備清洗機進場。
林立青說，接下來的救災工作有幾個重點，包括泥越來越硬，而且味道越來越不好聞，再硬下去之後就可能會用到類魯了；再來就是缺水電材料，接下來各地水電材料需求會很大，他擔心帶下去的馬上就用完，帶來的電線應該不夠。
另外，救援團隊發現加壓馬達及相關配件的接頭準備太少，光復市區已經難以買到水電材料，到處請求支援。
他也給投入救災的志工們經驗分享：1.鋰電池設備真的最適合救災，至少你不用煩電力問題；2.多準備鋰電池風扇及水霧扇，熱是一件事，但重點在於很臭和很髒時，會需要電扇；3.路還是堵，要做好進去以後很難出來要待一整天的心理準備；4.切割和分解可以有效加速清運速度，尤其用隊工具，速度會很快，他們應該中午就可以先把校長擔心的部分都處理完。
