堰塞湖紅色警戒仍在！若又大量溢流 「海嘯警報」連9響警示撤離

花蓮光復鄉洪災救援進入第6天，500多名搜救人員持續搜索7名失聯者，除了重災區佛祖街，因擔心有民眾被捲入河床沖往下游，也沿馬太鞍溪以無人機空拍搜尋，由於紅色警戒仍存在，為確保搜救人員安全，也研議若有大水將發布海嘯警報警示撤離。

消防署副署長簡萬瑤說，洪災至今累計死亡17人、失聯7人，受傷93人。今天共有12縣市13個單位，共518名救援人力，市區救援重點放在佛祖街，以重機具配合人力做搜救。

昨天在相隔40公里遠的壽豐鄉米棧大橋河床發現罹難者，簡萬瑤說，搜救人員也擔心是不是有民眾被溪流捲入河床，今天利用無人機，分成５個區域做無人機的空拍搜尋，包括箭瑛大橋、中興大橋、米棧大橋及月眉大橋到出海口。

簡萬瑤說，因紅色警戒仍存在，也研議若堰塞湖水流大量從上游往下流，協調警政署以海嘯的方式發布警報聲響，會是鳴5秒停5秒，連續9次，也有語音和國家警報細胞廣告告知，讓救災人員及民眾能夠了解。 花蓮光復洪災仍有7人失聯，各縣市救難隊伍連日來持續救援。圖／花蓮縣消防局提供 花蓮光復洪災仍有7人失聯，各縣市救難隊伍連日來持續救援。圖／花蓮縣消防局提供 花蓮光復洪災仍有7人失聯，各縣市救難隊伍連日來持續救援。圖／花蓮縣消防局提供

商品推薦