影／光復大同村長者沒飯吃 鄰長：吃包子、啃饅頭好多天了

花蓮縣光復鄉災情慘重，災民努力重建家園。儘管連日陸續湧入大量物資，大同村2鄰鄰長仍向外求救，鄰裡長輩都沒有便當吃，花蓮縣政府社會處就叫他們吃包子、啃饅頭，已經吃了3天，批社會處和鄉公所已經失能，連要個飯都沒有。

熱心民眾曾小姐在Threads發文指出，花蓮大同村鄰長出來求救，說他們村里裡面6、70個老人家都沒飯可以吃，老人家沒辦法出來拿便當，沒有交通工具，沒辦法外出領便當，該領的領不到，不該領的一直領。也附上鄰長談及現況的影片，請大家把消息傳出去，大同村需要有人把便當送進去給老人家。

大同村2鄰的62歲鄰長感嘆，「社會局（應是社會處）就叫我們吃包子、饅頭啊，那我們怎麼辦？」送便當只顧村長那邊自己的，自己這邊怎麼吃？包括2鄰、12鄰、14鄰全都沒有東西吃，「我一直在幫他們找東西吃，我只能求助啊，怎麼辦？」

熱心民眾安撫鄰長，會先幫他們煮泡麵，沒有菜，只有麵和沙茶醬，今天先將就一下，也說隔天物資會特別留給他們。

「我們吃到的第一口飯是太巴塱青年隊，他們拿泡麵和罐頭」，鄰長說他看到都感謝掉眼淚了，「都不是鄉公所，也不是縣政府，都不是，是我們部落的青年。」

他感嘆，還有很多從小到大認識的阿公、阿嬤，長輩們都已經70、80歲，就連他光復國中70幾歲退休老師也沒有吃飯，「我們花蓮縣政府的社會局、鄉公所基本上都已經失能了，完全沒有用了，要個飯都沒有。」

鄰長甚至絕望到跟村幹事說，晚上沒有東西吃，不要打給他了，「我自己想辦法，我尋求別的村幫忙，因為你們都不理我了。」吃個飯都說沒有，別人在吃便當，他們吃包子、饅頭，不滿「我們不是村民嗎？」

貼文一出，有人為鄰長抱屈「這位鄰長被村民罵連便當都沒辦法幫他們處理，鄰長自己也是受災戶，這種環境他也能力有限，而且也盡力了」，也有人在大同村到糖廠幫忙領便當，對方稱大同村長已經領500個便當，民眾疑惑學士街、中學路怎麼也都沒有，直呼500個便當之謎。

熱心網友留言，「我有租機車來光復救災，如果明天還是沒有人送的話可以跟我說，我幫忙送過去。」其他留言也提及，大華村目前很缺食物，有人在現場回報都沒有食物吃，但說都被領完。

有人留言透露，他在教會旁邊煮飯，好多人雞翅只咬一口就丟了，一整桶廚餘，讓他很傷心。有網友建議，「應該要有一個了解在地災區路線、地理位置，專門帶路，這樣志工才知每天要怎麼運送便當。」花蓮縣政府表示，已連繫處理，並與該鄰長加強宣導便當物資方法方式，目前採用3種管道發配便當及物資，一是公所村里長系統，二是縣府與海巡署協助巡迴發送，三是國軍或其他團體志工團體配送方式。若還有遺漏，也配有便當或物資需求專線（0972223409、0972223410），縣府會即時協助。

