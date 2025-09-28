花蓮災區交通大亂 居民揭「緊急需求」：志工有車就能幫

花蓮光復鄉馬太鞍溪23日因堰塞湖溢流，沖毀道路與住家，死傷慘重。災情傳出後，全台各地的救援隊、志工與物資紛紛湧入花蓮，許多不具名的民眾更自發趕往協助，有人搬運砂石、有人分送熱食，還有旅居台灣的外國人挺身加入行列，齊心守望受困鄉親。

當地有民眾在Threads上發文指出，因市區交通嚴重受阻，不少災民與志工無法順利從物資站領取補給，呼籲招募「機車騎士」協助。只要有機車就能幫忙運送便當、工具與物資，或載志工往返光復車站、北邊重災區與糖廠休息點，讓愛心快速送到最需要的地方。

已投入救災的志工也分享實際經驗，強調機車確實能發揮高機動性，解決「人走不到、物送不進」的困境，建議優先使用越野車，避免速可達陷入泥巴需要二次救援。若有外地騎士願意支援，則可先搭車至瑞穗或鳳林車站租車，這些據點距離災區僅約半小時車程。

不過，當地道路依舊狹窄壅塞，怪手進出隨時可能讓路面癱瘓，加上泥濘濕滑，機車容易打滑。民眾呼籲，志工與騎士應事先與在地居民團體溝通再行動，確保安全與效率，共同守護受困災民與第一線救援人員。

