快訊

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮災區交通大亂 居民揭「緊急需求」：志工有車就能幫

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮光復災情慘重，大批網友號召民眾前往協助。圖／聯合報系資料照
花蓮光復災情慘重，大批網友號召民眾前往協助。圖／聯合報系資料照

花蓮光復鄉馬太鞍溪23日因堰塞湖溢流，沖毀道路與住家，死傷慘重。災情傳出後，全台各地的救援隊、志工與物資紛紛湧入花蓮，許多不具名的民眾更自發趕往協助，有人搬運砂石、有人分送熱食，還有旅居台灣的外國人挺身加入行列，齊心守望受困鄉親。

當地有民眾在Threads上發文指出，因市區交通嚴重受阻，不少災民與志工無法順利從物資站領取補給，呼籲招募「機車騎士」協助。只要有機車就能幫忙運送便當、工具與物資，或載志工往返光復車站、北邊重災區與糖廠休息點，讓愛心快速送到最需要的地方。

已投入救災的志工也分享實際經驗，強調機車確實能發揮高機動性，解決「人走不到、物送不進」的困境，建議優先使用越野車，避免速可達陷入泥巴需要二次救援。若有外地騎士願意支援，則可先搭車至瑞穗或鳳林車站租車，這些據點距離災區僅約半小時車程。

不過，當地道路依舊狹窄壅塞，怪手進出隨時可能讓路面癱瘓，加上泥濘濕滑，機車容易打滑。民眾呼籲，志工與騎士應事先與在地居民團體溝通再行動，確保安全與效率，共同守護受困災民與第一線救援人員。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

堰塞湖 馬太鞍溪 志工

延伸閱讀

堰塞湖水災重創光復災區 農業部3方案助農民

協助花蓮災民度過難關 石崇良：啟動「一戶一社工」確保醫療無虞

熱心衝災區發災難財？光復災民拿現金付拖吊費嘆：自救要自費

網曝花蓮災區賑災建議改捐「太陽餅」 台中人送暖800盒、物資直送花蓮

相關新聞

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

花蓮縣光復鄉搜救行動持續進行中，重災區佛祖街昨天有不少搜救人員加入行列，包含花蓮縣新秀義消，其中2位太魯閣族隊員都是去年...

台鐵今6大疏運措施力挺鏟子超人 加開8列次、開放站票及簡化進站流程

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發前往協助清淤。台鐵公司今表示，為因應光復鄉救災需求...

堰塞湖紅色警戒仍在！若又大量溢流 「海嘯警報」連9響警示撤離

花蓮光復鄉洪災救援進入第6天，500多名搜救人員持續搜索7名失聯者，除了重災區佛祖街，因擔心有民眾被捲入河床沖往下游，也...

影／台中特搜馳援花蓮…昨27人2犬返台中車站 市民夾道鼓掌迎接

台中市消防局特搜人員在24日深夜馳援花蓮救災，已完成24件救援任務，昨晚27名消防人員、2隻搜救犬先行返回台中，一行人在...

勘查馬太鞍溪堰塞湖釀光復鄉災損 醫師公會全聯會率先捐贈100萬元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，位於下流的光復鄉慘遭泥流吞沒重創，造成16人死亡、82傷、6人失聯的慘重災情。醫師公會...

光復鄉鏟子超人救災 他分享經驗提醒泥變硬…再來缺水電材料

樺加沙環流造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮光復鄉災情嚴重，教師連假全國各地「鏟子超人」湧入災區當志工，也投入救災的作者林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。