高中生光復鄉救災 背起行動不便長者讓眾人感動：台灣的驕傲

花蓮光復鄉23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，湧入大量泥水受到嚴重衝擊，許多熱心民眾自發前往光復鄉協助清淤，這幾天來回光復車站的火車上，都擠滿手持鏟子的「鏟子超人」，而兩周前才到當地參與「返鄉教育」的基隆八斗高中原民班學生，也加入賑災行列，有同學親自背著行動不便的長者撤離，畫面相當令人感動。

一名網友在臉書社團《基隆人日常》分享，八斗高中原民班的師生原本在花蓮馬太鞍進行兩周的返鄉課程，正巧碰上樺加沙颱風來襲，所幸他們下榻的民宿位於糖廠旁，相對安全。風災過後，課程內容從課堂學習轉為實際行動，師生一同走入災區，協助居民清理家園，身穿雨鞋、手持鏟子或臉盆，在泥濘中辛勤搬運、傳遞淤泥。

原PO表示，更令人動容的是，幾名同學見到行動不便的長者，主動背起老人家，將他一步步護送到安全區域，這份勇氣與體貼，正是人性最善良的一面，「這場風災，讓學生們親眼見證了大自然的無情破壞力，同時也體會到彼此扶持的力量」、「謝謝八斗高中原民班的師生們，你們是真正勇敢的勇士」。

對此，網友們也紛紛留言讚嘆，「好孩子們」、「同學真的超棒的，台灣以你們為榮」、「學校應該記大功奬勵」、「學生與老師一輩子一定永生難忘」、「這才是真正的教育，辛苦所有的小朋友們，好想給每個人都送上大大的擁抱，好溫暖啊」。

