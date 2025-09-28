快訊

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

高中生光復鄉救災 背起行動不便長者讓眾人感動：台灣的驕傲

聯合新聞網／ 綜合報導
基隆八斗高中原民班學生在花蓮光復鄉救災，有學生背起行動不便老人，畫面令人動容。圖／擷自《基隆人日常社團》
基隆八斗高中原民班學生在花蓮光復鄉救災，有學生背起行動不便老人，畫面令人動容。圖／擷自《基隆人日常社團》

花蓮光復鄉23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，湧入大量泥水受到嚴重衝擊，許多熱心民眾自發前往光復鄉協助清淤，這幾天來回光復車站的火車上，都擠滿手持鏟子的「鏟子超人」，而兩周前才到當地參與「返鄉教育」的基隆八斗高中原民班學生，也加入賑災行列，有同學親自背著行動不便的長者撤離，畫面相當令人感動。

一名網友在臉書社團《基隆人日常》分享，八斗高中原民班的師生原本在花蓮馬太鞍進行兩周的返鄉課程，正巧碰上樺加沙颱風來襲，所幸他們下榻的民宿位於糖廠旁，相對安全。風災過後，課程內容從課堂學習轉為實際行動，師生一同走入災區，協助居民清理家園，身穿雨鞋、手持鏟子或臉盆，在泥濘中辛勤搬運、傳遞淤泥。

原PO表示，更令人動容的是，幾名同學見到行動不便的長者，主動背起老人家，將他一步步護送到安全區域，這份勇氣與體貼，正是人性最善良的一面，「這場風災，讓學生們親眼見證了大自然的無情破壞力，同時也體會到彼此扶持的力量」、「謝謝八斗高中原民班的師生們，你們是真正勇敢的勇士」。

對此，網友們也紛紛留言讚嘆，「好孩子們」、「同學真的超棒的，台灣以你們為榮」、「學校應該記大功奬勵」、「學生與老師一輩子一定永生難忘」、「這才是真正的教育，辛苦所有的小朋友們，好想給每個人都送上大大的擁抱，好溫暖啊」。

堰塞湖 馬太鞍溪 高中生 基隆 光復鄉

相關新聞

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

花蓮縣光復鄉搜救行動持續進行中，重災區佛祖街昨天有不少搜救人員加入行列，包含花蓮縣新秀義消，其中2位太魯閣族隊員都是去年...

台鐵今6大疏運措施力挺鏟子超人 加開8列次、開放站票及簡化進站流程

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流大量泥水嚴重衝擊光復鄉，許多「鏟子超人」自發前往協助清淤。台鐵公司今表示，為因應光復鄉救災需求...

堰塞湖紅色警戒仍在！若又大量溢流 「海嘯警報」連9響警示撤離

花蓮光復鄉洪災救援進入第6天，500多名搜救人員持續搜索7名失聯者，除了重災區佛祖街，因擔心有民眾被捲入河床沖往下游，也...

影／台中特搜馳援花蓮…昨27人2犬返台中車站 市民夾道鼓掌迎接

台中市消防局特搜人員在24日深夜馳援花蓮救災，已完成24件救援任務，昨晚27名消防人員、2隻搜救犬先行返回台中，一行人在...

勘查馬太鞍溪堰塞湖釀光復鄉災損 醫師公會全聯會率先捐贈100萬元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，位於下流的光復鄉慘遭泥流吞沒重創，造成16人死亡、82傷、6人失聯的慘重災情。醫師公會...

光復鄉鏟子超人救災 他分享經驗提醒泥變硬…再來缺水電材料

樺加沙環流造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮光復鄉災情嚴重，教師連假全國各地「鏟子超人」湧入災區當志工，也投入救災的作者林...

