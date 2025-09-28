花蓮議長張峻也成受災戶…心寒控徐榛蔚過門不入 縣府回應了

花蓮議長張峻也是這次光復鄉受災戶，昨天發文感嘆，縣長徐榛蔚沿路慰問，走到他家門口時卻選擇視而不見，直接轉身走到隔壁，心裡感動立刻變成冰冷失落；縣府團隊回應因當下沒人在門口，又怕泥汙的雨鞋髒了議長家的乾淨地面，絕非故意忽視。

張峻是光復人，位於中山路的住家也遭大水沖入，水退後留下厚厚汙泥，這幾天他放下清理家園的工作，到處勘災、關懷災戶。花蓮縣政府表示，縣長勘災慰問持續移動，行程中採低干擾、尊重屋主、維護現場整潔與避免造成干擾等考量。以表達對現場狀況與鄉親的尊重，不會刻意避開、純屬誤會。縣府強調，在各單位的協助下，現在的救災重點是短時間盡早恢復居民生活，一切以救災優先。

他昨晚發文表示，光復家園還在艱難復建中，鄉親們一邊清理泥濘，一邊努力重建生活。他看見徐縣長沿路挨家挨戶慰問，心裡其實感到一股溫馨與感動，覺得至少在苦難中還能感受到一份關懷。然而，當她走到他家門口時，卻選擇視而不見，直接轉身走到隔壁。

「那一瞬間，心裡的感動立刻變成了冰冷的失落」，張峻感嘆，或許因為我們立場不同，但在這樣的大災難裡，「我也是災民，我要的不是計較與忽視，而是最基本的安慰與同理」。

他表示，並不在乎她是否走進他家，但令人心寒的是，縣長在災區，仍能以這樣狹窄的胸襟，將政治凌駕於民生之上。「這樣的態度，叫我們這些災民情何以堪？」

縣府團隊向媒體回應，當時發現議長服務處門口沒有人，且屋簷內部的地面已經清洗得十分乾淨，因縣長穿著的雨膠鞋已經被泥水覆蓋，擔心直接踏進門口，會弄髒整理過的乾淨地面，沒有貿然走入是出於禮貌與考量。

張峻今天受訪表示，昨天他參加完副總統蕭美琴行程後，約在傍晚回家，當時聽到妻子說縣長來慰問，要過來了，他在屋內等候，但縣長在他家附近的麵包店、檳榔攤握手了，就是不到他家，讓他很心寒，有感而發才發文。

對於縣府的回應，張峻不滿說，他這幾天都在幫左鄰右舍清理，「隔壁地板都比我家乾淨」，說怕踩髒他家地板，根本就是推託之詞。

