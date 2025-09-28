火車載不完鏟子超人 大批志工苦等「從花蓮市都上不了車」

花蓮復興鄉洪災第四天，大批「鏟子超人」持續前往支援，台鐵加開班次，仍載不下人潮，上午從花蓮南下的火車班班爆滿，到站即過，志工只能在月台上苦等不知能不能上的下班車，疑惑「明知道人多，為什麼加開班次不夠」？

上午8時許不到，鏟子超人已紛紛出現在花蓮各站，準備前往光復。由於光復鄉南邊的瑞穗旅宿同樣爆滿，不少人選擇住到光復以北甚至花蓮市，都得早起搭火車南下。

豐田站是光復以北的小站，雖然車次少只有區間，仍有不少志工再次候車，沒想到8時20分許列車剛進站，就看到擠滿人的車廂，連一個空位都無法塞入，列車長揮手喊「車子滿了不要上車！」志工只能作罷，打算往北到較大的壽豐站等自強號。

沒想到，壽豐同樣等不到車，鏟子超人們排隊購買9時19分的新自強號站票，但還在排隊，已有人驚呼「這班也上不去」，原來志工群組早有人提醒，該班列車從花蓮站就上不去了。沒過多久，壽豐站站務人員直接清空月台，表示要等公司指令。

搭不上車的志工們在車站外不知如何是好，吳姓志工表示，會繼續等車，相信中午前可以上車，劉姓志工搖頭苦笑，「車子被塞住，火車又上不了，難道要拎著大包小包騎機車？」也有志工疑惑，明明知道有數萬人都要趕去支援，為何加開班次如此之少？ 壽豐站外排隊買站票的志工，這班車仍可能搭不上。記者陳敬丰／攝影 鏟子超人要搭車南下支援，火車班班爆滿，根本搭不上。記者陳敬丰／攝影

