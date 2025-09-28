堰塞湖水災重創光復災區 農業部3方案助農民

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情。圖／聯合報系資料照片
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情。圖／聯合報系資料照片

針對堰塞湖溢流災害造成光復鄉大面積農田遭泥沙掩埋，以及農機具與溫室設施毀損等嚴重災情，農業部表示，除了日前已主動公告農損救助及免勘損地區外，針對農機及溫網室等農業設施受損，經勘察確認者，補助比率由目前的3分之1或2分之1，大幅提升至8成。

針對農友迫切的資金需求與重建壓力，農業部已啟動的三大專案協助方案，包含已於9月25日針對花蓮受損嚴重的品項主動公告現金救助及低利貸款，包括花蓮縣全縣大豆，以及花蓮縣光復鄉農產業全品項，其中馬太鞍溪堰塞湖溢流影響下游田區包括大馬段、大安段、大平段等14個地段，採全品項免勘。

農業貸款協助部分，受災農漁業者檢具農業天然災害受災證明書，得申請天災低利貸款及農企業災害貸款，農業部提供1年免息；另得向原貸款經辦機構申請既有專案貸款延期還款2年，貸款經辦機構免依規定逐案報農業部核准。

設施專案補助提升部分，針對農機及溫網室等農業設施受損，經勘察確認者，補助比率由目前的3分之1或2分之1，大幅提升至8成。

農業部表示，已成立並啟動農業救助協助小組，並組成跨單位農業協助團至現場了解災情，同時也協調花東地區各級農會，投入物資支援的行列。

