除了協助光復鄉清運 江和樹：下一件應該幫花蓮促進觀光

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨台中市議員江和樹募集太陽餅在內的物資，以6輛40尺的拖板車運往花蓮。圖／江和樹提供
花蓮縣光復鄉堰塞湖23日溢堤受重創，民眾黨台中市議員江和樹特別募集太陽餅在內的物資，以6輛40尺的貨櫃車運往。他今晨說，除了協助清運，下一步還應該要促進花蓮的觀光，盡速重建，讓花蓮回到幸福家園。

近日有網友發文說，想捐10箱水賑災遭婉拒，建議改捐「太陽餅」，江和樹說，災民說想吃太陽餅，因此捐出800盒，另也還有人捐1000個睡袋、1200個鏟子等物資，今天凌晨4時最後一輛車出發，上午已陸續抵達花蓮，物資都對應災民的需求。

他上午說，從這次台中發起對光復鄉的協助看來，真可說是「人間有愛，幸福永遠在」，大家都好熱情，而且竟然有災民是希望吃到台中的太陽餅，經過募集和捐贈，相信台中人的愛，花蓮都已經收到了。

江和樹說，希望花蓮人加油，一定要重建起來，接下來要好好促進花蓮的觀光，讓他們趕快重建，回到幸福家園。

民眾黨台中市議員江和樹說，除了協助清運，下一步還應該要促進花蓮的觀光，盡速重建，回到幸福的家園。圖／江和樹提供
