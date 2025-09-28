萬名鏟子超人救光復 台鐵車廂這一幕讓逾4萬人動容 「最溫暖的足跡」

花蓮光復鄉23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流湧入大量泥水受到嚴重衝擊，許多熱心民眾自發前往光復鄉協助清淤，這幾天來回光復車站的火車上都擠滿手持鏟子的「鏟子超人」，令人感動。台鐵公司除感謝這些超人們，也謝謝其他旅客體諒車上暫時的不整潔，直呼「泥濘是最溫暖的足跡」，也強調已加派人力清潔車廂，貼心喊話「請讓超人們安心休息，後勤的工作，由我們來完成」。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，大量泥水湧入光復鄉造成嚴重衝擊，為協助光復鄉，全台各地救援隊及物資陸續抵達花蓮，近日甚至有大批志工及熱心民眾主動攜帶鏟子搭乘台鐵列車前往災區，因此被稱為「鏟子超人」。

對此，總統賴清德親自在社群平台發文表示，他要向所有前往救災的朋友，表達最深的感謝。也請大家，務必穿上防水長靴、手套、口罩；也要記得水要煮沸過再飲用，保持環境清潔。守護別人的同時，也要守護好自己。

一名熱心不願具名的「鏟子超人」今天也前往光復鄉協助，直擊早上不到8點半，光復車站全是擠滿前往幫忙的民眾，不然人已直接穿著雨靴、手拿鏟子集合等待前往災區協助，令人動容。而台鐵公司也在臉書粉專發文表示，這幾天，許多「超人」們帶著滿身泥濘來往光復，光是27日，就已超過3萬人次，有些車廂及座椅因此留下了泥巴與痕跡。針對部分較嚴重的狀況造成旅途中的不便，台鐵正在加派人力，全力清潔，盡快恢復車廂整潔，「也請超人們安心休息，後勤的工作，由我們來完成」。

台鐵指出，謝謝每一位旅客的包容與理解，因為有你的體諒，讓那些為救災奔走的超人們，也能在列車上暫時放下泥濘與疲憊，讓努力重建的心，能被溫柔安放，「這些灰色的泥土，是台灣人溫柔的足跡，是土地充滿希望的印記。」

照片曝光後，吸引逾4萬人按讚，不少民眾在台鐵臉書留言寫下，「感謝台鐵！感謝每一位溫暖的台灣人！」、「謝謝台鐵的體諒，台鐵也讓我們往返都平安，沒有台鐵的運輸，光復鄉何時才能恢復？」、「謝謝每一位列車長溫馨廣播要大家注意安全及健康，也謝謝每位志工，一路上的車廂，不是泥沙是勇士的印記」。 早上不到8點半，光復車站已擠滿鏟子超人整備前往協助。圖／網友提供 早上不到8點半，光復車站已擠滿鏟子超人整備前往協助。圖／網友提供 早上不到8點半，光復車站已擠滿鏟子超人整備前往協助。圖／網友提供 早上不到8點半，光復車站已擠滿鏟子超人整備前往協助。圖／網友提供

