快訊

MLB／賈吉第53轟出爐、打擊王到手 菅野最後一戰挨3轟吞敗

鬱悶教師節／環境太毒 資深教師不悔離職：想好好活著

iPhone 16 Pro Max設定充電上限80%值得嗎？他用了1年曝結果

聽新聞
0:00 / 0:00

萬名鏟子超人救光復 台鐵車廂這一幕讓逾4萬人動容 「最溫暖的足跡」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司在臉書粉專發文表示，這幾天，許多「超人」們帶著滿身泥濘來往光復，但強調會全力清潔，盡快恢復車廂整潔，「也請超人們安心休息，後勤的工作，由我們來完成」。圖／台鐵公司提供
台鐵公司在臉書粉專發文表示，這幾天，許多「超人」們帶著滿身泥濘來往光復，但強調會全力清潔，盡快恢復車廂整潔，「也請超人們安心休息，後勤的工作，由我們來完成」。圖／台鐵公司提供

花蓮光復鄉23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流湧入大量泥水受到嚴重衝擊，許多熱心民眾自發前往光復鄉協助清淤，這幾天來回光復車站的火車上都擠滿手持鏟子的「鏟子超人」，令人感動。台鐵公司除感謝這些超人們，也謝謝其他旅客體諒車上暫時的不整潔，直呼「泥濘是最溫暖的足跡」，也強調已加派人力清潔車廂，貼心喊話「請讓超人們安心休息，後勤的工作，由我們來完成」。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，大量泥水湧入光復鄉造成嚴重衝擊，為協助光復鄉，全台各地救援隊及物資陸續抵達花蓮，近日甚至有大批志工及熱心民眾主動攜帶鏟子搭乘台鐵列車前往災區，因此被稱為「鏟子超人」。

對此，總統賴清德親自在社群平台發文表示，他要向所有前往救災的朋友，表達最深的感謝。也請大家，務必穿上防水長靴、手套、口罩；也要記得水要煮沸過再飲用，保持環境清潔。守護別人的同時，也要守護好自己。

一名熱心不願具名的「鏟子超人」今天也前往光復鄉協助，直擊早上不到8點半，光復車站全是擠滿前往幫忙的民眾，不然人已直接穿著雨靴、手拿鏟子集合等待前往災區協助，令人動容。而台鐵公司也在臉書粉專發文表示，這幾天，許多「超人」們帶著滿身泥濘來往光復，光是27日，就已超過3萬人次，有些車廂及座椅因此留下了泥巴與痕跡。針對部分較嚴重的狀況造成旅途中的不便，台鐵正在加派人力，全力清潔，盡快恢復車廂整潔，「也請超人們安心休息，後勤的工作，由我們來完成」。

台鐵指出，謝謝每一位旅客的包容與理解，因為有你的體諒，讓那些為救災奔走的超人們，也能在列車上暫時放下泥濘與疲憊，讓努力重建的心，能被溫柔安放，「這些灰色的泥土，是台灣人溫柔的足跡，是土地充滿希望的印記。」

照片曝光後，吸引逾4萬人按讚，不少民眾在台鐵臉書留言寫下，「感謝台鐵！感謝每一位溫暖的台灣人！」、「謝謝台鐵的體諒，台鐵也讓我們往返都平安，沒有台鐵的運輸，光復鄉何時才能恢復？」、「謝謝每一位列車長溫馨廣播要大家注意安全及健康，也謝謝每位志工，一路上的車廂，不是泥沙是勇士的印記」。

早上不到8點半，光復車站已擠滿鏟子超人整備前往協助。圖／網友提供
早上不到8點半，光復車站已擠滿鏟子超人整備前往協助。圖／網友提供
早上不到8點半，光復車站已擠滿鏟子超人整備前往協助。圖／網友提供
早上不到8點半，光復車站已擠滿鏟子超人整備前往協助。圖／網友提供
早上不到8點半，光復車站已擠滿鏟子超人整備前往協助。圖／網友提供
早上不到8點半，光復車站已擠滿鏟子超人整備前往協助。圖／網友提供
早上不到8點半，光復車站已擠滿鏟子超人整備前往協助。圖／網友提供
早上不到8點半，光復車站已擠滿鏟子超人整備前往協助。圖／網友提供

堰塞湖 馬太鞍溪 台鐵 光復鄉 鏟子超人

延伸閱讀

光復鄉湧「鏟子超人」 道路留給救災實施交管

「鏟子超人」赴光復鄉協助清淤 政院前進協調所：物資充足暫停募集

影／堰塞湖溢流重創光復鄉 居民嘆：幾乎可以說是滅鄉

網曝花蓮災區賑災建議改捐「太陽餅」 台中人送暖800盒、物資直送花蓮

相關新聞

火車載不完鏟子超人 大批志工苦等「從花蓮市都上不了車」

花蓮復興鄉洪災第四天，大批「鏟子超人」持續前往支援，台鐵加開班次，仍載不下人潮，上午從花蓮南下的火車班班爆滿，到站即過，...

萬名鏟子超人救光復 台鐵車廂這一幕讓逾4萬人動容 「最溫暖的足跡」

花蓮光復鄉23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流湧入大量泥水受到嚴重衝擊，許多熱心民眾自發前往光復鄉協助清淤，這幾天來回光復車站的火...

熱心衝災區發災難財？光復災民拿現金付拖吊費嘆：自救要自費

花蓮光復慘重災情，各界連日湧入大量物資、人力幫忙重建家園。不過，疑似有賺災難財的狀況發生，災民大嘆現在不只要自救，也要自...

協助花蓮災民度過難關 石崇良：啟動「一戶一社工」確保醫療無虞

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大量泥流灌進下游的光復鄉市區，釀成嚴重傷亡。衛福部長石崇良今天出席「2025長庚永慶盃路...

堰塞湖水災重創光復災區 農業部3方案助農民

針對堰塞湖溢流災害造成光復鄉大面積農田遭泥沙掩埋，以及農機具與溫室設施毀損等嚴重災情，農業部表示，除了日前已主動公告農損...

除了協助光復鄉清運 江和樹：下一件應該幫花蓮促進觀光

花蓮縣光復鄉因堰塞湖23日溢堤受重創，民眾黨台中市議員江和樹特別募集太陽餅在內的物資，以6輛40尺的貨櫃車運往。他今晨說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。