MLB／賈吉第53轟出爐、打擊王到手 菅野最後一戰挨3轟吞敗

鬱悶教師節／環境太毒 資深教師不悔離職：想好好活著

iPhone 16 Pro Max設定充電上限80%值得嗎？他用了1年曝結果

協助花蓮災民度過難關 石崇良：啟動「一戶一社工」確保醫療無虞

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，衛福部在花蓮災情第一時間投入各項醫療緊急救援。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良表示，衛福部在花蓮災情第一時間投入各項醫療緊急救援。記者廖靜清／攝影

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大量泥流灌進下游的光復鄉市區，釀成嚴重傷亡。衛福部石崇良今天出席「2025長庚永慶盃路跑」，宣導病人安全，針對花蓮災後協助，強調一定會確保醫療無虞，包括健保權益、用藥服務、施打疫苗、心理健康輔導等，必要時建立「一戶一社工」機制，提供各項支援。

石崇良表示，衛福部在第一時間投入醫療緊急救援，包括設立收容中心、醫療關懷站，並成立心理健康團隊提供心理安撫與社區關懷。另外，健保卡遺失或損壞，一樣可以到藥局領藥；若藥品或處方箋損毀或遺失，也會重新開立處方，尤其是較貴的癌症用藥，都不用擔心用藥斷源。

為了提高醫療服務的可近性，石崇良指出，100人以上的收容中心都有醫院的醫療團隊進駐，花蓮衛生局也已經陸續設立安心關懷站，關懷陪伴災民度過難關。其他較偏遠的地方，有需要也會開放遠距醫療的方式；當地多處交通中斷，衛福部也已經出動無人機，將藥物送達病患手中。

石崇良說，疾管署與花蓮衛生局協力調度疫苗，支應光復鄉例行接種疫苗需求。在地鄉居民及救災人員，全數納入10月開打的公費流感、COVID-19疫苗接種對象，估計約1.2萬人。除了保障受災地區的民眾健康，這段時間居民清理環境時務必小心類鼻疽、腸胃炎等傳染病，避免傳染病風險。

在安置部分，石崇良表示，中央提供住宿補貼，民眾除了到災區收容中心，也可以至民宿或旅館短期住宿，一天補貼2000元、可補助7天，有需要再延長7天。這是行政院「安心住宿」方案的災民短期安置，長期仍以家園重建工作為主，會再跨部會規畫因應。

除花蓮縣政府現有社工人力外，其他多單位的社工人員也進駐提供支援協助，陪伴災民及其家屬。石崇良說，災害第一時間啟動醫療應變外，亦重視災後居民的心理支持與情緒照顧，衛福部協調花蓮縣政府啟動「一戶一社工」模式，提供情緒陪伴、心理諮商、法律、經濟等協助。

衛福部長石崇良今天出席「2025長庚永慶盃路跑」，宣導病人安全，呼籲健康的重要性。記者廖靜清／攝影
衛福部長石崇良今天出席「2025長庚永慶盃路跑」，宣導病人安全，呼籲健康的重要性。記者廖靜清／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 石崇良 衛福部 衛生局 光復鄉

