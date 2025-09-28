熱心衝災區發災難財？光復災民拿現金付拖吊費嘆：自救要自費

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
花蓮光復災情慘重，沿路可見報廢車輛，有些隨著泥沙卡在家裡，也有的被沖到大街上。記者林佳彣／攝影
花蓮光復災情慘重，沿路可見報廢車輛，有些隨著泥沙卡在家裡，也有的被沖到大街上。記者林佳彣／攝影

花蓮光復慘重災情，各界連日湧入大量物資、人力幫忙重建家園。不過，疑似有賺災難財的狀況發生，災民大嘆現在不只要自救，也要自費，找拖吊車來處理報廢車少說4、5千元；也有災民喊話電信公司不要斷網路和通話，盼能延緩災區繳費時間。

「不只覺得現在需要自救，我們也需要自費」，災民孫小姐說，在災區，ATM都不見了，自己回來時還先提款一些現金在身上，這才知道原來在災區需要現金才能解決問題，而這些事情正在發生中。

她說，個人經驗是攔了一台拖吊車，評估完要收費5000元，只能二話不說，請對方把家中報廢車推出來。當下心中非常大的疑問是，「我們看到媒體上的熱心民眾，結果他們現在卻在跟我收錢」，自己不太知道應該怎麼反映，只能給對方錢。

孫小姐表示，隔天透過朋友找來一台小山貓，朋友義氣相挺說這筆錢他會結清，因此自己沒有付到那筆錢，但可見的是，就連小山貓都需要費用；而媽媽找了平時去的保養廠，他們願意過來拖走，但也是收了4000元。她說，目前真的非常需要拖吊車、小山貓、小怪手等重機具。

佛祖街87歲黃姓婦人不幸罹難，孫子李先生憶及事發時，與爸爸衝去救外婆，兩人全身都泡水，所幸iPhone手機進水後還可以用，目前他們都還能對外聯絡，自家機車也因事先有往高處移動，現在有車代步。

災後這幾天，李先生說，「在外地的家人都會擔心，大家不能斷了聯絡方式」，也提及災民會遇到的困境。能繳費的地方都沒了，郵局、超商都被沖掉，許多災民也沒有交通工具可移動，想去瑞穗也去不了，要去別的地方繳費，「多少人可以過去？」

「不要斷我們的網路和通話，這很重要」，李先生坦言他們真的沒辦法繳，有些住家被淹沒，帳單也寄不到，因此希望三大電信公司、台電、自來水公司，能稍微延緩災區這一、兩個月的繳費期限。

李先生也提及，滿地泥水可能混雜屎尿水、山上動物屍體水等不明液體，清淤過程都是細菌，建議政府一定要有大量消毒人力進駐，否則會引發後續感染、登革熱等衛生問題。就有記者的腿部已出現發紅、被叮了好幾處等狀況。

花蓮光復的郵局受損嚴重。記者林佳彣／攝影
花蓮光復的郵局受損嚴重。記者林佳彣／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 災民 人力

