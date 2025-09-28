光復鄉湧「鏟子超人」 道路留給救災實施交管

馬太鞍溪堰塞湖溢流洪患，各地「鏟子超人」支援清淤，昨天逾萬人，今天估更多；為加速救災進度、確保救援暢通，即起調整光復鄉交管，縣府籲民眾讓出道路，優先供救災用。

花蓮縣政府表示，災害搶救刻不容緩，道路管制是保障搜救與清淤作業順利推進必要措施，盼大家齊心協力，加速災後復原。縣警局已調派警力40名、憲兵17名，共57人進駐，並由交通隊長與玉里分局長統籌機動調整；各管制路口均設置警力與交通錐，並透過媒體持續宣導，引導民眾遵循相關規範。

光復鄉聯外交通：縣道193線單向通行，僅能北往南行駛；北上車輛改由台11線行駛，可經由台11甲線（光豐公路）銜接台11線北返。

光復鄉市區道路，台9線與林森路、中正路等路口實施交通管制，採單向通行，區域僅准許行人及救災機具（如小山貓）進入，其他車輛一律禁止進入；市區道路管制時段為上午8時至下午4時，為自主清掃時段，單向通行，下午4時至翌日8時為重型機具清掃時段，全面禁止進入。

光復車站周邊停車場地優先提供國軍車輛及大型清運機具使用，確保救援效率；光復車站以北至林森路口、光復車站以南至馬太鞍門市，實施停車管制。

其他管制點包含箭瑛大橋東端193路口、東富路18巷口、193線與光豐路口、台9線大農大富路口、光復車站、中正路與佛祖街口等共17處。

