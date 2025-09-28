光復鄉湧「鏟子超人」 道路留給救災實施交管

快訊

中央社／ 花蓮縣28日電

馬太鞍溪堰塞湖溢流洪患，各地「鏟子超人」支援清淤，昨天逾萬人，今天估更多；為加速救災進度、確保救援暢通，即起調整光復鄉交管，縣府籲民眾讓出道路，優先供救災用。

花蓮縣政府表示，災害搶救刻不容緩，道路管制是保障搜救與清淤作業順利推進必要措施，盼大家齊心協力，加速災後復原。縣警局已調派警力40名、憲兵17名，共57人進駐，並由交通隊長與玉里分局長統籌機動調整；各管制路口均設置警力與交通錐，並透過媒體持續宣導，引導民眾遵循相關規範。

光復鄉聯外交通：縣道193線單向通行，僅能北往南行駛；北上車輛改由台11線行駛，可經由台11甲線（光豐公路）銜接台11線北返。

光復鄉市區道路，台9線與林森路、中正路等路口實施交通管制，採單向通行，區域僅准許行人及救災機具（如小山貓）進入，其他車輛一律禁止進入；市區道路管制時段為上午8時至下午4時，為自主清掃時段，單向通行，下午4時至翌日8時為重型機具清掃時段，全面禁止進入。

光復車站周邊停車場地優先提供國軍車輛及大型清運機具使用，確保救援效率；光復車站以北至林森路口、光復車站以南至馬太鞍門市，實施停車管制。

其他管制點包含箭瑛大橋東端193路口、東富路18巷口、193線與光豐路口、台9線大農大富路口、光復車站、中正路與佛祖街口等共17處。

花蓮洪災台中特搜隊救出21人 盧秀燕：再支援掃街車、山貓、怪手

「鏟子超人」赴光復鄉協助清淤 政院前進協調所：物資充足暫停募集

影／堰塞湖溢流重創光復鄉 居民嘆：幾乎可以說是滅鄉

救災一團亂…花蓮議長淪受災戶 當面問蕭美琴：中央地方能否放下偏見？

火車載不完鏟子超人 大批志工苦等「從花蓮市都上不了車」」

花蓮復興鄉洪災第四天，大批「鏟子超人」持續前往支援，台鐵加開班次，仍載不下人潮，上午從花蓮南下的火車班班爆滿，到站即過，...

萬名鏟子超人救光復 台鐵車廂這一幕讓逾4萬人動容 「最溫暖的足跡」

花蓮光復鄉23日因馬太鞍溪堰塞湖溢流湧入大量泥水受到嚴重衝擊，許多熱心民眾自發前往光復鄉協助清淤，這幾天來回光復車站的火...

熱心衝災區發災難財？光復災民拿現金付拖吊費嘆：自救要自費

花蓮光復慘重災情，各界連日湧入大量物資、人力幫忙重建家園。不過，疑似有賺災難財的狀況發生，災民大嘆現在不只要自救，也要自...

協助花蓮災民度過難關 石崇良：啟動「一戶一社工」確保醫療無虞

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大量泥流灌進下游的光復鄉市區，釀成嚴重傷亡。衛福部長石崇良今天出席「2025長庚永慶盃路...

堰塞湖水災重創光復災區 農業部3方案助農民

針對堰塞湖溢流災害造成光復鄉大面積農田遭泥沙掩埋，以及農機具與溫室設施毀損等嚴重災情，農業部表示，除了日前已主動公告農損...

除了協助光復鄉清運 江和樹：下一件應該幫花蓮促進觀光

花蓮縣光復鄉因堰塞湖23日溢堤受重創，民眾黨台中市議員江和樹特別募集太陽餅在內的物資，以6輛40尺的貨櫃車運往。他今晨說...

